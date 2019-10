Bild: dpa/Christoph Soeder

Klimaproteste von Extinction Rebellion in Berlin - Polizei bereitet Räumung der Jannowitzbrücke vor

10.10.19 | 07:37 Uhr

Die Polizei bereitet offenbar die Räumung der Jannowitzbrücke vor. Weiter besetzt bleibt vorerst die Marschallbrücke. Auch am Donnerstag wollen die Aktivisten von Extinction Rebellion in Berlin mit Blockaden für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Die Berliner Polizei bereitet die Räumung der Jannowitzbrücke in Mitte vor. Teilnehmer der Blockade wurden über Lautsprecher dazu aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion blockieren die Jannowitzbrücke ebenso wie die Marschallbrücke seit Mittwoch. Ein Polizeisprecher sagte dem rbb am Donnerstagmorgen, auf beiden Brücken befänden sich aktuell etwa 250 Demonstranten. In den Berliner Stadtteilen Mitte und Kreuzberg kann es deshalb wieder zu langen Wartezeiten für Autofahrer kommen. Wer kann, soll das Auto nach Empfehlung der Verkehrsinformationszentrale des Senats am besten stehen lassen. Die Oberbaumbrücke und die Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße in Charlottenburg wurden in der Nacht wieder freigegeben.

Die Umweltbewegung kündigte für den vierten Tag ihrer Proteste in Berlin weitere Aktionen an. Eine Sprecherin sagte, die bestehenden Blockaden würden fortgesetzt. Wie es darüber hinaus weitergeht, sei zunächst noch offen. Am Mittwochabend hatte Extinction Rebellion angekündigt, seine Aktionen aus Rücksicht auf Solidaritätskundgebungen wegen des Angriffs auf eine Synagoge in Halle vorübergehend einzuschränken. Es werde vor, nach und in der Nähe dieser Kundgebungen zunächst keine neuen Blockaden geben, hatte Sprecherin Annemarie Botzki gesagt.

Polizei räumte Großen Stern und Mühlendammbrücke

Extinction Rebellion hat für die ganze Woche Aktionen in der Hauptstadt angekündigt. Die Umweltschutzbewegung will in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Extinction Rebellion heißt übersetzt etwa: Aufstand gegen das Aussterben. Am Mittwoch hatten rund 300 Aktivisten in den frühen Morgenstunden die Marschallbrücke in der Nähe des Kanzleramts blockiert. Später besetzten sie auch die Jannowitzbrücke und die Mühlendammbrücke. Letztere wurde am Nachmittag von der Polizei geräumt. Aufgrund der Blockaden an den Brücken hatte die Polizei Zufahrtsstraßen gesperrt. Laut Verkehrsinformationszentrale kam es vor allem rund um die Mühlendammbrücke zu einem "mittleren Verkehrschaos". Der Große Stern an der Siegessäule, den die Aktivisten seit Montagmorgen besetzt hatten, war Mittwochmittag ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Oberbaumbrücke und Ku'damm wieder frei

Auch zur Oberbaumbrücke waren laut Polizei am Mittwoch mehrere Hundert Demonstranten gekommen. Nach Gesprächen hätten sich die Aktivisten aber teilweise zurückgezogen. In Richtung Friedrichshain war die Brücke am Mittwochabend zwischenzeitlich wieder befahrbar - und nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen wieder komplett frei für den Verkehr. Auch zu einer angemeldeten Veranstaltung am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße waren laut Polizei mehrere Hundert Menschen gekommen. Der gesamte Kreuzungsbereich war gesperrt. Laut einer Polizeisprecherin verliefen die Proteste am Mittwoch friedlich. Insgesamt waren am Mittwoch laut Polizei Hunderte Einsatzkräfte in der Hauptstadt im Einsatz, darunter Polizisten aus anderen Bundesländern. "Wir setzen erstmal auf die Kommunikation und wollen den Demonstranten immer die Möglichkeit geben, selbst den Platz zu verlassen", so eine Sprecherin der Polizei.

Wie "Extinction Rebellion" Berlin blockiert

Bild: dpa/C. Soeder Sie blockieren die Berliner Mühlendammbrücke und ketten sich fest: Aktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" besetzen seit Montag verschiedene Hauptverkehrsstraßen und mehrere Brücken in der Hauptstadt.

Bild: dpa/P. Zinken Für eine ihrer Protestaktionen haben sich die Klimaaktivisten die Marschallbrücke in Berlin-Mitte ausgesucht. Sie liegt mitten im Regierungsviertel.

Bild: dpa/M. Sohn "Extinction Rebellion" fordert von der Bundesregierung unter anderem mehr Einsatz beim Klimaschutz. Dafür haben die Aktivisten ein symbolisch ein vermülltes Meer aufgebaut.

Bild: dpa/P. Zinken Auch nachts setzen die Demonstranten ihre Aktionen fort - trotz Temperaturen kurz vor dem Gefrierpunkt.



Bild: dpa/C. Gateau Ihren friedlichen Protest setzen die Demonstranten auch bei nass-kaltem Berliner Oktoberwetter fort. Mit Rettungsfolien schützen sie sich vor dem Wetter.

Bild: dpa/P. Zinken Wie Hiobsboten schwenken die Aktivisten die Fahnen der "Extinction Rebellion"-Bewegung. Der Kreis soll die Erde darstellen, das Kreuz eine Sanduhr - sinnbildlich: Der Erde läuft die Zeit davon.

Bild: dpa/P. Zinken Am Montag besetzen Dutzende Menschen den Potsdamer Platz.

Bild: dpa/P. Zinken) Die Polizei versuchte vergeblich, das temporäre Protestcamp zu räumen.

Bild: dpa/P. Zinken Obwohl sich viele Demonstranten friedlich wegtragen lassen, ...

Bild: dpa/C. Gateau ... müssen die Beamten den Platz nach mehreren Stunden den Aktivisten, die in der Überzahl sind, überlassen.

Bild: dpa/C. Gateau Die Protestaktionen begannen am Montagmorgen mit der Besetzung des Großen Sterns im Berliner Tiergarten. Der Kreisverkehr ist eine der Hauptadern der Stadt.

Bild: dpa/C. Koall Die selbsternannten Klimaschützer brachten den Verkehr zum Erliegen und blockierten die Zufahrten zur Siegessäule.

Bild: dpa/P. Zinken Unter anderem mit Menschenketten konnten die Demonstranten die Blockade am Großen Stern bis zum Mittwochvormittag halten.

Bild: dpa/A. Riedl Unterstützung erhalten die Berliner "Extinction Rebellion" auch aus anderen Ländern. Aus Schweden, der Heimat von "Fridays For Future"-Initiatorin Greta Thunberg, kamen Sympathisanten nach Berlin gereist.

Bild: dpa/P. Zinken Wer sein Protestschild zu Hause vergessen hat, kann sich im Materialzelt von "Extinction Rebellion" bedienen.

Bild: dpa/A. Riedl Die Aktionen dienen dazu, die Bundesregierung zu zwingen, eine Bürgerversammlung zum Thema Klimaschutz einzuberufen.

Bild: dpa/A. Riedl Seit dem Wochenende haben Demonstranten daher auf der Wiese vor dem Reichstag ein sogenanntes "Klimacamp" bezogen. Die Umweltschützer bieten dort Workshops und Arbeitsgruppen an. | Zum Artikel

