Philip Barnstorf Kassandra Ortmann und Jakob von Recklinghausen | Bild: Philip Barnstorf

Demo am Kanzleramt - Fasten fürs Klima

04.10.19 | 18:01 Uhr

Kein Handy, kein Essen, kein Strom: Vor dem Kanzleramt treten Fasting-for-Future-Aktivisten in den Konsumstreik. Durch ihren Verzicht wollen sie auf klimaschädliche Verschwendung aufmerksam machen - und sich selbst von innen reinigen.

Sie essen nichts, benutzen keine Handys, fahren kein Auto und geben kein Geld aus. Nur bei Wasser und Tee sitzen eine Handvoll Demonstranten eingehüllt in Ponchos und Wolldecken vorm Kanzleramt in Berlin-Mitte, um mit ihrem Verzicht gegen klimaschädlichen Konsum zu protestieren. Jakob von Recklinghausen ist der Initiator von Fasting for Future. Online hatte er zum 24-Stunden-Konsumstreik vor dem Büro von Angela Merkel aufgerufen. Pünktlich um Mitternacht hat der studierte Philosoph sein Auto abgestellt und harrt seitdem vor dem Regierungsgebäude aus. "Ich sitze hier, weil das Klimakabinett hinter mir völlig unzureichende Beschlüsse gefasst hat. Das ist Feigenpolitik", erklärt er sein Engagement. Der 39-Jährige, der schamanistische Schwitzhüttenrituale veranstaltet, ist überzeugt, dass die deutsche Gesellschaft sich grundlegend ändern muss. "Aus dieser Gegend der Erde kam der ganze Scheiß, der jetzt die Erde kaputt macht, zum Beispiel das Plastik in den Weltmeeren und die Maschinen, die CO2 in die Luft blasen."



"Hier zu sitzen ist auch unangenehm"

Neben von Recklinghausen auf der Wolldecke sitzt Kassandra Ortmann. Fasten hat für sie nichts Spirituelles, aber ein paar Stunden nicht aufs Handy zu gucken, findet sie "unglaublich befreiend". Ein paar Meter weiter - ebenfalls auf einer Wolldecke - sitzt Lena, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Die 35-Jährige stört sich vor allem daran, wieviel Kleidung weggeschmissen wird. "Hier zu sitzen und zu demonstrieren ist auch unangenehm. Man fühlt sich wie im Zoo", sagt sie, "aber da will ich meinen Stolz zurückstellen. Schließlich sitzen wir hier für etwas Größeres, das alle betrifft." Am Mittag sind die Demonstranten nur zu fünft. Aber sie hoffen noch auf Verstärkung von der Fridays-for-Future-Demonstration am Invalidenplatz.



Gemischtes Echo

Immerhin bleiben immer wieder Passanten stehen. Einige nehmen sich einen Flyer der Extinction Rebellion, die von Recklinghausen auf seiner Wolldecke ausgelegt hat. "Grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht", sagt Thomas aus Frankfurt am Main, "aber den ganzen Konsum zu betreiken ist Blödsinn. Darunter würde auch die Industrie massiv leiden", kritisiert er. Margret Paul, ebenfalls aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist anderer Meinung: "Ich finde das sehr gut. Wir können gar nicht genug darauf aufmerksam machen, dass der maßlose Konsum in großen Teilen der Gesellschaft ganz falsch ist."



Detox for Future

Von Recklinghausen will in Zukunft öfter öffentliche Fastentage einlegen. Dabei geht es ihm nicht nur ums Klima: "Wenn ich einmal die Woche faste, bin ich auch die anderen sechs Tage bewusster mit dem, was ich zu mir nehme und was ich kaufe."