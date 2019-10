Die Doktorarbeit von Familienministerin Franziska Giffey war in die Kritik geraten. Die Freie Universität Berlin prüfte die Dissertation und kam nun zu dem Schluss: Die Arbeit hat zwar Mängel, den Doktortitel aber darf Giffey behalten - und damit auch ihren Ministerposten.

Seit Februar hatte die Universität die Arbeit auf Giffeys eigene Bitte hin geprüft. Es ging darum, ob die SPD-Politikerin abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert hat. Die Internetplattform Vroniplag hatte die Doktorarbeit bemängelt , sie habe in großen Teilen gegen wissenschaftliche Regeln verstoßen. Die Dissertation enthalte "zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen, die nicht als solche kenntlich gemacht sind", heißt es auf der Plattform.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey darf ihren Doktor-Titel behalten - und damit auch ihren Ministerposten. Wie die FU Berlin am Mittwochabend mitteilte, hat das Universitätspräsidium einstimmig entschieden, Giffey den Doktorgrad nicht zu entziehen.

Giffey will bei Aberkennung des Doktortitels zurücktreten

Die FU kam nun zu dem Schluss, dass es in Giffeys Dissertation zwar Mängel gebe, dass das Gesamtbild der festgestellten Mängel die Entziehung des Doktorgrades aber nicht rechtfertige. Allerdings erteilt die FU der früheren Neuköllner Bezirksbürgermeisterin eine Rüge. "Mit der Rüge missbilligt das Präsidium, dass Frau Dr. Giffey in ihrer Dissertation die Standards wissenschaftlichen Arbeitens nicht durchgängig beachtet hat", heißt es in der Mitteilung der FU.

Ein bewusstes Plagiat hatte Giffey immer zurückgewiesen und gesagt, sie habe die Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Bei einem Plagiatsverdacht geht es darum, ob der Autor diese fremden Texte zum Teil oder ganz zu seinen eigenen macht und nicht ausreichend als Fremdquelle ausweist.