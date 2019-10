Bild: dpa/ZUMA Wire/Sachelle Babbar

Nach Anschlag in Halle - "House of One" lädt zu multireligiösem Friedensgebet ein

11.10.19 | 07:47

Nach dem rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten lädt das Berliner "House of One" gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien am Freitagmittag von 12 Uhr bis 12.30 Uhr zu einem multireligiösen Friedensgebet ein. Es soll in der Marienkirche am Alexanderplatz stattfinden.

Als "Zeichen der Verbundenheit" werde zudem das Glockenspiel der Berliner Parochialkirche von Freitag an täglich um neun Uhr eine Melodie aus dem jüdischen Morgengebet "Adon olam" (Ewiger Herr) spielen, kündigte das "House of One" am Donnerstag an.

Kirchen solidarisieren sich mit Juden

"Wenn jemand angegriffen wird, müssen wir zusammenhalten und diejenigen unterstützen", erklärte Präsidiumsmitglied Imam Kadir Sanci: "Unsere Demokratie muss jeden Tag - und jetzt noch einmal besonders - gestärkt und verteidigt werden." Der Berliner Bischof Markus Dröge schrieb am Donnerstag in einem Brief an den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, er wünsche sich, dass das Attentat die jüdischen Gemeinden nicht daran zweifeln lasse, "wie viele Menschen in unserem Land und in der evangelischen Kirche an Ihrer Seite stehen".

Ermittler gehen von antisemitischem Motiv aus

In Halle in Sachsen-Anhalt waren am Mittwoch während eines Gottesdienstes zum jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Nähe einer Synagoge zwei Menschen erschossen worden. Der Täter soll versucht haben, in die Synagoge einzudringen, was aber misslang. Am frühen Nachmittag wurde Stephan B. festgenommen. Inzwischen wurde Haftbefehl erlassen. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist von einem antisemitischen Motiv und einem rechtsextremistischen Hintergrund auszugehen. Die Generalbundesanwaltschaft spricht von Terror.