Unbekannte besetzen leerstehendes Wohnhaus in Potsdam

In der Potsdamer Feuerbachstraße ist am Samstagnachmittag ein leerstehendes Haus besetzt worden. Die Hausbesetzer zeigten sich nur maskiert an den Fenstern und auf dem Balkon des heruntergekommenen Altbaus.

Auf Bannern, die sie an die Fassade hängten, forderten sie unter anderem "fürstliche Räume für alle". In einer Pressemitteilung, die sie mit einem Megafon vom Balkon aus vorlasen, kritisierten die Besetzer, dass in Potsdam zwar viel gebaut und saniert werde, "jedoch kaum um der sozialen Verpflichtung nach bezahlbarem Wohnraum für alle nachzukommen". Nur wenige Menschen könnten ihre Wohnungen nach erfolgter Sanierung wieder beziehen.