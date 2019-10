Eine Hotline zu Fragen bei islamischer Radikalisierung gibt es seit 2012 - jetzt könnte sie ein Pendant bekommen: Berlins Polizeipräsidentin Slowik will telefonische Beratung für Menschen anbieten, in deren Umfeld jemand rechtsradikale Tendenzen zeigt.

Anrufer sollen über die Hotline Fragen zu Rechtsextremismus stellen können und Ansprechpartner finden. Das Angebot richtet sich an Angehörige, Freunde, Bekannte oder Lehrer, wenn sich in ihrem Umfeld jemand womöglich radikalisiert. Gleichzeitig könne die Polizei Erkenntnisse erlangen, hieß es.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik will ein Beratungstelefon zu Rechtsextremismus einrichten lassen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag.

Ein schwer bewaffneter Mann hatte vergangene Woche versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Imbiss. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an. Zuvor war er nicht mit anderen kriminellen Handlungen aufgefallen.