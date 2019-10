dpa/Soeren Stache Audio: rbbKultur | 11.10.2019 | Interview mit Anastassia Pletoukhina | Bild: dpa/Soeren Stache

Interview | Versuchtes Attentat auf Synagoge in Halle - "Wir haben das Gebet einfach fortgesetzt, das hat sehr geholfen"

11.10.19 | 18:28 Uhr

Die Berlinerin Anastassia Pletoukhina war am Mittwoch in der Synagoge in Halle, als ein Terrorist versuchte einzudringen. Im Interview erzählt sie, wie sie und die anderen Gläubigen dort ausgeharrt haben.

rbb: Frau Pletoukhina, wie geht es Ihnen heute, am zweiten Tag nach dem versuchten Attentat? Anastassia Pletoukhina: Ich glaube, es geht mir ganz gut so weit. Aber ich denke, dass es jetzt erst anfängt runterzusacken. Das Verständnis dafür, was eigentlich passiert ist, kommt erst nach und nach. Und noch habe ich Adrenalin im Blut. Aber so langsam kommt das Verständnis, dass ich eigentlich vorgestern einen zweiten Geburtstag hatte.

Wie haben Sie die Situation in der Synagoge erlebt? In der Synagoge haben wir zunächst einmal Ruhe bewahrt. Die Führung der Synagoge und die Vorbeterinnen haben sich einfach sehr professionell gezeigt. Es wurde keine Panik geschürt. Wir haben uns in Sicherheit gebracht und auf die Polizei gewartet. Und wir haben das Gebet einfach fortgesetzt, das hat sehr geholfen.

Der größte Teil der Gemeinde musste ja vor allem auch weg von den Fenstern, bis in den ersten Stock in die Küche. Wie war das dort? Haben Sie da auch gebetet? In der Küche haben wir erst mal gewartet auf ein Zeichen von der Polizei, dass die Lage geklärt ist beziehungsweise dass wir wieder runter dürfen oder andere Anweisungen bekommen. Es war ein ruhiges Warten.

Der Sicherheitsmann der Gemeinde konnte die ganze Zeit auf seinem Schirm sehen, was draußen passierte. Wie haben Sie den Schutz des Gottesdienstes und der Synagoge wahrgenommen? Wir hatten natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass es keine polizeiliche Bewachung draußen vor der Synagoge geben würde und dass manchmal die Gemeinde auch an hohen Feiertagen, die ein besonderes Risiko darstellen, nur mit dem eigenen Sicherheitspersonal, welches nicht bewaffnet ist, alleingelassen wird. Das heißt, außerhalb wie innerhalb der Synagoge war nicht ein einziger Mensch mit einer Waffe, der sie hätte schützen können? Nach meinem Wissen: nein.

Als der Angriff vorbei war, mussten sie alle mehrere Stunden in der Synagoge bleiben. Was haben Sie da gemacht? Das Einzige, was uns übrig blieb, war das Gebet - und das Gebet an Jom Kippur ist auch bekannt dafür, dass es besonders lang ist. Wir haben auch alle gefastet. Das heißt, wir haben nicht gegessen, nicht getrunken - und haben versucht, in der Situation Mut zu fassen und erst mal die Panik nicht an uns herantreten zu lassen. Wir haben einfach aus allen Kräften lautstark gebetet, gesungen und die Gottesdienst-Liturgie in vollen Zügen ausgeübt.

Um 17 Uhr begann die Evakuierung der Synagoge. Mit einem Bus fuhren alle Besucher danach zu einem Check ins Krankenhaus. Wie war die Stimmung im Bus? Wir haben im Bus auf dem Weg zum Krankenhaus viel gesungen und uns gegenseitig dadurch unterstützt.

Wie ging für Sie der Jom Kippur nach dem Krankenhaus-Aufenthalt zu Ende? Im Krankenhaus wurden wir ganz herzlich empfangen. Wir waren dort nicht nur zum Check, sondern es wurde auch als eine Art von sicherem Ort genutzt. Uns wurde die Cafeteria zur Verfügung gestellt und das Krankenhauspersonal hat uns ganz rührend in Schutz vor jeglichen Störungen genommen. Sie hatten ein totales Verständnis dafür, dass wir weiter beten müssen. Wir haben gemeinsam einfach eineinhalb Stunden das Abschlussgebet gesprochen und gesungen. Zum Schluss ertönte dann auch ein Schofar, das Widderhorn, und danach haben wir zusammen das Fastenbrechen gemacht. Wir saßen dann auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses und der Polizei zusammen - und es war eine große Erleichterung in der Luft.

Sie haben an anderer Stelle gesagt, es habe auch sehr schöne Momente an diesem Tag gegeben. Welche? Das Wichtige war zu sehen, dass wir eine starke Gemeinschaft sind, dass wir zueinander standen, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben und es gemeinsam durchgestanden haben.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Almut Engelien für rbbKultur.

Sendung: rbbKultur, 11.10.2019, 18:50 Uhr