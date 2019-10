Wir sehen verschiedene Punkte, die durchaus kritisch sind, beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. Die pauschale Bezugnahme auf ein bestehendes Mietniveau, nämlich zum 18. Juni 2019, ist immanent. Bestimmte Vermieter werden begünstigt, andere benachteiligt, nämlich diejenigen, die bis zum 18. Juni 2019 von den bestehenden Möglichkeiten zu Mieterhöhungen keinen oder nur begrenzten Gebrauch gemacht haben. Die werden im Grunde dafür bestraft, dass sie das Mietrecht bislang nicht ausgereizt haben, weil sie an dieses Mietniveau auch in Zukunft gebunden werden und andere, die in der Vergangenheit eben stärker die Mieten erhöht haben, werden in Zukunft bessergestellt sein.

Nach fünf Jahren soll der Mietendeckel aber ohnehin auslaufen. Was kommt dann? Sollten die Mieter die gesparte Miete gleich zur Seite legen, weil sie die Vermieter dann vielleicht nachträglich zurückfordern könnten?

Die Frage, was nach dem Mietendeckel kommt, ist gerade einer der Punkte, an dem sich zeigt, dass das geplante Berliner Landesrecht und das bestehende Bundesrecht nicht vollständig aufeinander abgestimmt sind. Denn das Mietrecht des BGB knüpft an die ortsübliche Vergleichsmiete an und damit an ein Konzept, das auch den Marktpreis abstellt. Und nun wird es ja, wenn es in Berlin den Mietendeckel so geben wird, am Ende dieser Fünfjahresperiode im Grunde keinen Marktpreis für die davon betroffenen Wohnungen mehr geben, sondern nur noch einen Preis, der sich ergeben hat aus staatlicher Preisintervention. Aus meiner Sicht ist bislang ungelöst, was dann passieren soll. Wenn das Mietrecht des BGB einfach weiter soll, wird es im Grunde keinen vernünftigen Anknüpfungspunkt mehr haben.