Bild: dpa-Symbolbild/Sebastian Gollnow

IQB-Bildungstrend 2018 - Neuntklässler in Berlin und Brandenburg rechnen schlechter

18.10.19 | 12:01 Uhr

Die Leistungen von Neuntklässlern in den Naturwissenschaften sind in den vergangenen Jahren schlechter geworden. Das zeigt der "IQB-Bildungstrend 2018". Auch in Berlin fielen die Leistungen ab - in Brandenburg sogar deutlich.



In Berlin und Brandenburg sind Neuntklässler in den vergangenen Jahren bei ihren Kompetenzen in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zurückgefallen. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend 2018 hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde [iqb.hu-berlin.de]. Die Studie war von der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben worden. Besonders stark verschlechterten sich zwischen 2012 und 2018 die Leistungen der Schüler in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Brandenburg war allerdings 2012 mit einem guten Niveau gestartet - und liegt nun in etwa im Bundesschnitt. In Berlin lagen und liegen die meisten Werte darunter.

Im Fach Mathematik blieben im vergangenen Jahr bundesweit gesehen 24,3 Prozent der getesteten Schülerinnen und Schüler in Klasse neun unterhalb des für den mittleren Schulabschluss (MSA) nötigen Mindeststandard. Das ist etwas besser als 2012, damals waren es 25,0 Prozent. In Berlin verschlechterte sich der Wert: Fast 34 Prozent erreichten hier im vergangenen Jahr den Mindeststandard nicht. 2012 waren es 32,8 Prozent gewesen. In Brandenburg verfehlten mit 24,2 Prozent etwa so viele Schüler wie im Bundesschnitt den Mindeststandard. 2012 hatte es allerdings noch deutlich besser ausgesehen: mit 18,8 Prozent. Nur in Mecklenburg-Vorpommern verschlechterte sich die Lage stärker.

Ähnlich ist die Situation in den Fächern Biologie, Chemie und Physik: Bei der Neuntklässlern erreichten 2018 deutschlandweit 5,4 (2012: 6,2) Prozent der Schüler nicht den Mindeststandard an Fachwissen Biologie. In Brandenburg lag der Wert mit 5,6 Prozent ungefähr auf Bundesniveau - gegenüber 2012 mit 1,7 Prozent ist aber eine deutliche Verschlechterung zu erkennen. In Berlin schafften es 10,5 Prozent der Kinder nicht auf den Mindeststandard (2012: 9,4). Auch beim Fachwissen Chemie verschlechterten sich die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der Region. Der Deutschlandschnitt lag 2018 bei 16,8 Prozent (2012: 16,0). In Berlin erreichten 24,4 Prozent der Getesteten nicht das Mindestniveau (19,3). In Brandenburg fiel der Wert stark ab: auf 17,1 Prozent von 7,1 in 2012. Ähnlich beim Fachwissen Physik: Während sich der Deutschlandschnitt von 9,6 auf 8,8 Pprozent verbesserte, verschlechterte er sich in Brandenburg von 2,8 auf 7,6 Prozent. Berlin ist Schlusslicht mit 16,7 Prozent an Neuntklässlern, die den Mindeststandard nicht erreichen - ein noch höherer Wert aus 2012 mit 13,1 Prozent. Ähnlich stark wie Brandenburg fiel bei den Tests in Biologie, Chemie und Physik nur Sachsen-Anhalt ab.

Unterschiede in den Bundesländern

Insgesamt, so bilanzieren die Studienautoren, zeige die Untersuchung eine stabile Lage, mit teilweise "eher ungünstigen Veränderungen". Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern sei erkennbar unterschiedlich: In einigen Ländern wie den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg schneiden insgesamt mehr Schülerinnen und Schüler schlechter ab. In Bayern und Sachsen erreichen überdurchschnittlich viele Schüler gute Leistungen, in Mecklenburg-Vorpommern besonders viele schlechte. Ungünstig entwickelten sich die im Durchschnitt erreichten Werte an den Gymnasien. Zudem sind Jungen laut der Studie von Negativtrends häufiger betroffen als Mädchen. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten Familien nahm bundesweit von 2012 bis 2018 um rund sieben Prozentpunkte auf 33,6 Prozent zu.



Fast 45.000 Schüler gestestet

An der Studie nahmen 44.941 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe aus allen Bundesländern teil. Jeweils fast zwei Drittel bearbeiteten Aufgaben in Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern. Bei Mathematik wurden auch Daten derjenigen Schülerinnen und Schüler ausgewertet, die nur Hauptschulabschluss anstreben. Bei den naturwissenschaftlichen Fächern hingegen wurden lediglich die Daten der Schülerinnen und Schüler ausgewertet, die mindestens den MSA anstreben. Deshalb können laut Studienautoren die Daten für Mathematik im Vergleich ungünstiger ausfallen.



Sendung: Brandenburg aktuell, 18.10.2019, 19:30 Uhr