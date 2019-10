Bild: dpa/Arne Immanuel Baensch

KfZ-Zulassung ab 1. Oktober online - Auch die Online-Anmeldung will gut vorbereitet sein

01.10.19 | 09:17 Uhr

Ab Dienstag brauchen Neuwagenkäufer nicht mehr unbedingt einen Termin bei der Zulassungsstelle, um ihren Wagen anzumelden: Der Senat hat das bundesweit neue Online-System auch in Berlin freigeschaltet. Einfacher wird es dadurch nicht zwingend. Von Christoph Reinhardt

Wer sein Fahrzeug in Berlin abmelden oder wieder zulassen möchte, kann das bereits seit dem 1. Oktober 2017 online tun. Jetzt, zwei Jahre später, kommen Ummeldung und Anmeldung von Neuwagen dazu. Bei der Online-Zulassung [berlin.de] müssen viele Behörden ihre Prozesse miteinander abstimmen – und auch die Bürger sind gefordert. Für eine spontane Auto-Anmeldung nach Feierabend ist das System jedenfalls nicht geeignet. Und ganz wie der traditionelle Besuch der Zulassungsstelle will auch die Online-Anmeldung gründlich vorbereitet sein.

Neu zum 1. Oktober Neue Fragen bei der Führerscheinprüfung Für Führerscheinprüflinge gibt es mal wieder neue Fragen für die Theorieprüfung – wie alle sechs Monate. Ab Oktober kommen mehr als 30 überarbeitete Aufgaben in den Fragenkatalog. Neues auf Online-Marktplätzen Zum 1. Oktober müssen alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Händler auf Online-Marktplätzen ihre umsatzsteuerliche Erfassung mit einer speziellen Bescheinigung nachweisen. Tun sie das nicht, werden Händler zunächst gesperrt, ihre Shops sind für Käufer nicht mehr erreichbar. Ende für Heckenschneideverbot Ab dem 1. Oktober dürfen Hecken wieder kräftig zurückgestutzt werden.Bis zum 30. September ist das verboten - um brütende Vögel und andere Tiere zu schützen, sind in den wärmeren Monaten lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte erlaubt.

Wer ein fabrikneues Auto kauft, bekommt auch die passende Zulassungsbescheinigung II geliefert. Den verdeckten Sicherheitscode freizurubbeln ist leicht – aber vor dem Öffnen sollte sich der Online-Nutzer klarmachen, ob er auch sonst alles beisammen hat. Denn ob man überhaupt eine Möglichkeit hat, den Code der digitalen Versicherungsbescheinigung und die Kontonummer für das Lastschriftverfahren einzugeben, hängt vom digitalen Status des Personalausweises ab.

Sollbruchstelle eID

Statt durch körperliche Anwesenheit in der Zulassungsstelle muss sich der Bürger online mit der integrierten eID-Funktion identifizieren. Weil diese erst seit Kurzem standardmäßig freigeschaltet wird, steht für die allermeisten Berliner vor dem ersten Einsatz noch ein Gang zum nächsten Bürgeramt an – nur so lässt sich die Funktion aktivieren. Dort sind derzeit zwar die Termine für Wochen im Voraus ausgebucht - um die eID-Freischaltung zu aktivieren, benötige man aber nicht unbedingt einen Termin, erklärt die Behördenauskunft 115. Wer den Brief mit PUK und PIN mitbringt, könne die Aktivierung direkt an der Dokumentenausgabe veranlassen. Das neue System verlangt dem Bürger also auch einiges ab. Zwar erspart es den Weg in die Zulassungsstelle, ist aber von einer Ein-Klick-Lösung wie beim Onlineshopping weit entfernt. Einloggen, ID nachweisen, Codes, Fahrzeug- und Kontonummern eingeben, bei Bedarf auch noch ein Wunschkennzeichen reservieren und elektronisch bezahlen – etliche Bürger werden sich da gewiss Unterstützung durch einen Mitarbeiter der Zulassungsstelle wünschen.



Und so viel schneller als analog geht es dann vielleicht auch gar nicht: Nach der Online-Sitzung werden die Daten durch die Zulassungsbehörde bearbeitet, die Dokumente anschließend per Post verschickt – einschließlich Plakette zum Selbstaufkleben. Das kann schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Wer örtlich und zeitlich flexibel ist, kann zurzeit auf einen Termin an einer Zulassungsstelle innerhalb einer oder zwei Wochen hoffen.

IT-Staatssekretärin Smentek: Es funktioniert

Für die Umsetzung der Online-Anmeldung hatte die Berliner Verwaltung zwei Jahre zur Verfügung - Regeln, Technik und Termine gab der Bund vor. Berlin installierte die Software, schulte Mitarbeiter und richtete einen Link auf dem Berliner KfZ-Portal [berlin.de] ein. "Der Erfolg von IKT-Anwendungen [Informations- und Kommunikationstechnik] und der modernen IT auch für Bürgerinnen und Bürger ist das Zusammenwirken vieler Beteiligter", sagt IT-Staatssekretärin Sabine Smentek. "In diesem Fall auch noch zusätzlich mit dem Bund, weil die Anwendungen ja nicht nur in Berlin eingeführt werden. In der Berliner Verwaltung mussten viele Menschen am Erfolg arbeiten. Und man sieht, dass es manchmal funktioniert."

CDU: "Da reißt uns der Geduldsfaden"

Das Eigenlob hält der Fachmann der CDU-Fraktion für Digitale Verwaltung, Stephan Lenz, allerdings für verfrüht. "Nur weil man es jetzt ankündigt, heißt es ja nicht, dass es funktioniert." Es gebe viele Beispiele, in denen die Verwaltung Probleme für gelöst erklärt habe, aber trotzdem kein Nutzen entstanden sei. Zum Beispiel die Dokumentenprüfgeräte für Bürgerämter: "Sie sollen seit über fünf Jahren kommen. Seit einem Jahr sind sie konkret angekündigt, inzwischen sind sie vorhanden und müssten nur angestöpselt werden. Aber die Verwaltung legt immer wieder neue Bedenken auf den Tisch." Nicht einmal die Online-Terminvergabe funktioniere, kritisiert Lenz: "Da reißt uns der Geduldsfaden." Die Opposition werde die Staatssekretärin nur noch an Ergebnissen messen – die Onlinezulassung sei nur dann ein Erfolg, wenn sie für den Bürger auch funktioniere.

Auch in Brandenburg hakt es noch bei der Online-Zulassung. Am Morgen des 1. Oktober war ein entsprechendes Portal noch nicht zu erreichen, wie eine Stichprobe von rbb|24 zeigt.

Sendung: Inforadio, 01.10.2019