David Donschen: Das hat viele Gründe. Einer ist, dass wir uns wirklich die ganze Zeit selbst in die Tasche lügen, vor allem in Deutschland. Wir glauben nämlich, dass wir uns schon total fit machen für den Klimaschutz. Aber das ist Quatsch. Das sage nicht nur ich, sondern das hat mir auch der Klimawissenschaftler Andreas Oschlies gesagt. Der meint, von der Natur her sei es eine Minute vor zwölf, da könnten wir es noch schaffen und die Klimaziele erreichen. Wenn er sich die Gesellschaft anschaue, sei es bisher eher eine halbe Stunde nach zwölf: Wir haben größere Häuser, wir heizen mehr und fliegen viel mehr. Nach seiner Meinung kompensiert das völlig, was wir an Gutfühl-Aktionen unternehmen.

Warum kriegen wir das nicht so richtig hin mit dem Klimaschutz bei uns in Deutschland? Das hat David Donschen versucht rauszubekommen. Er ist für das ARD-Reportageformat "rabiat" durch das Land gereist.

Und da sieht man: Ich selber lüge mir auch in die Tasche. Ich fahre zwar Fahrrad, aber dafür fliege ich nach Thailand und in die USA und nach Brasilien. Und das Problem ist, das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist bei vielen Deutschen, soviel glauben. Wir glauben, wir sind klimaschonend, indem wir auf Plastik verzichten. Am Ende des Tages ist es aber Mobilität, das Heizen und Ähnliches so groß, dass das eben nicht klimaschonend ist.

Bei uns sorgt es auf jeden Fall erst einmal noch nicht dafür, dass wir unsere Verhaltensweisen wirklich ändern. Jedenfalls habe ich das nicht während meiner Recherche gemerkt. Ich bin auch mit Aktivisten von Extinction Rebellion unterwegs gewesen, die in Berlin die Straßen besetzt haben, ich war mit denen bei einer Aktion in Hamburg. Da waren die Leute erst mal alle ganz positiv und haben gesagt: Ja, super, wir müssen was tun. Aber wenn es dann konkret wurde, dann haben viele auch immer abgewinkt und gesagt: "Ach nee, ich hab keine Lust, was zu ändern".

Ganz weit weg wirken all diese Ideen und Vorschläge tatsächlich in der Provinz. Wann immer ich die Stadt verlassen habe, habe ich gemerkt, dass es da wirklich große Widerstande gibt. Ich war zum Beispiel für meine Reportage bei einer Rallye in Hessen. Da habe ich mit einem Hobbyrennfahrer gesprochen, was der von den Aktionen wie von Extinction Rebellion hält. Der sagt, er verstehe nicht, was in den Leuten vorgeht, die eine Straße besetzen: Die würden meinen, dass die Leute, die anhalten müssen, umdenken. Er glaube allerdings, dass die froh sein könnten, wenn der nicht aussteigt und denen auf die Fresse haut.

Das war drastisch formuliert, aber ein Stück weit verstehe ich ihn, denn diese ganzen Sachen, die wir uns in der Stadt immer vorstellen - autofreie Innenstädte und so - das geht da eben auf dem Land nicht. Am Ende des Tages hilft es aber nicht - egal, wo ich hingeschaut habe für die Reportage, alle hatten immer eine Entschuldigung, warum sie für den Klimaschutz nicht soviel tun können.