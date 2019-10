Zur Genese des Deckels gehört auch: Er ist die Antwort der SPD auf einen anderen, viel weitreichenderen Eingriff in den Wohnungsmarkt, den die Macher des Volksbegehrens "Deutsche und Wohnen und Co enteignen" planen. Eine Vergesellschaftung, die übrigens keine krude Sozialmusfantasie oder ein Rückfall in die Planwirtschaft ist, sondern so im Grundgesetz steht.

Mit dem Mietendeckel testet der Senat das Machbare und reizt die Möglichkeiten aus. Er demonstriert, dass "die Politik" sich um eines der zentralen Probleme von Millionen Mietern ernsthaft kümmert. Auch wenn der Prozess von einer ersten Idee über die Eckwerte bis hin zum Senatsbeschluss von Unfähigkeit und nervtötendem Taktieren begleitet war: Im Ergebnis ist der Mietendeckel ausgewogen.

Denn die Revolution durch die Hintertür ist abgesagt. Das Dachgeschoss im schicken Prenzlauer Berg kostet auch künftig mehr als die Hinterhofwohnung im Wedding. Das Recht für alle, günstig am Ku'damm zu wohnen, bleibt weiterhin ein Traum.