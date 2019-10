Bild: imago images/Steinach

rbb-Debatte "Soll der Staat die Mieten festlegen?" - Mietendeckel - logische Folge oder "Sozialismusfantasie"?

16.10.19 | 16:20

Der in Berlin geplante Mietendeckel ist umstritten. Besonders eine mögliche Senkung von bestehenden Mieten entzweit die rot-rot-grüne Regierung. Bei einer Debatte am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln dürften entsprechend kontroverse Positionen aufeinanderprallen. Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion in Berliner Abgeordnetenhaus, Gabriele Gottwald (Die Linke), Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss, und Marko Rosteck, Pressesprecher des Immobilienunternehmens "Deutsche Wohnen", stellen sich dabei den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Infos im Netz Beim rbbBürgertalk "Wir müssen reden!" geht es am Donnerstag (17.10.2019) um das Thema "Soll der Staat die Mieten festlegen?" 20:15 - 21:15 Uhr live im rbb Fernsehen und vor Ort: Richardplatz, 12055 Berlin-Neukölln www.rbb-online.de/wirmuessenreden

Vermieter sehen Rechte beschnitten

Überschrieben ist die Veranstaltung mit der Frage: "Soll der Staat die Mieten festlegen?" Neben Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mietendeckel sollen auch der Neubau von Wohnungen und die Enteignung von Wohnraum eine Rolle spielen. Seit Jahren steigen die durchschnittlichen Mietpreise in Berlin. Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) will daher einen sogenannten Mietendeckel einführen - geplant ist Januar 2020. Danach sollen die Mieten in der Hauptstadt dann fünf Jahre lang nicht erhöht werden dürfen. "Wir dürfen die Mietpreisentwicklung und damit die existenzielle Entscheidung darüber, ob Menschen ihr Zuhause verlieren, nicht dem Markt überlassen", sagte Lompscher zur Begründung.

FDP spricht von "Sozialismusfantasien"

Für Baugenossenschaften, private Investoren, aber auch viele Kleinvermieter ist dieses Argument hingegen "kein Grund, derart massiv in die Rechte und die Investitionsmöglichkeiten der Vermieter einzugreifen". Die CDU spricht von "Planwirtschaft". Auch FDP-Politiker Czaja kündigte an, jedes Mittel auszuschöpfen, "um die Sozialismusfantasien des Senats zu beenden". Der Bürgertalk unter dem Titel "Soll der Staat die Mieten festlegen?" findet statt ab 20:15 Uhr auf dem Richardplatz in Berlin-Neukölln. Interessierte können auch von zu Hause live an der Diskussion teilnehmen: über die Sendungsseite rbb-online.de/wirmuessenreden, die sozialen Kanäle des rbb-Fernsehens sowie den "zibb"-Messenger. Moderiert wird die Veranstaltung von Janna Falkenstein und Tatjana Jury.

Koalitionsausschuss will am Donnerstag beraten