Der von Bausenatorin Lompscher vorgelegte Mietendeckel-Entwurf ist weder unverhältnismäßig noch verfassungswidrig - so sieht es die Berliner Justizverwaltung. Die Innenverwaltung ist da ganz anderer Ansicht.

Im Ringen um einen Mietendeckel in Berlin liegen die Positionen in der Koalition nach wie vor weit auseinander.

Mietendemo in Berlin

Grundsätzlich sagt die Justizverwaltung "Ja" zum geplanten Mietendeckel. Kritik äußert die Verwaltung nur in Details des Gesetzentwurfs: So sei nicht klar geregelt, wann die Bezirke und die Investitionsbank Anträge auf Mietsenkung prüfen sollen, heißt es in einem internen Schreiben. Offensichtlich unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig sei der Mietendeckel aber nicht, schreiben die Juristen der Justizverwaltung.

Das vom SPD-Senator Andreas Geisel geführte Innenressort sieht dagegen erhebliche verfassungsrechtliche Risiken. Die Juristen der Innenverwaltung beanstanden, dass der Mietendeckel rückwirkend eingeführt werden soll. Die Herabsetzung bestehender Mieten sei ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte, für den es keine ausreichende Rechtfertigung gebe, heißt es in dem vertraulichen Schreiben der Innenverwaltung.