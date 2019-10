Bild: imago images/Karl-Heinz Sprembe

Berliner Mietendeckel - Höchstmiete bei Neuvermietung soll bei 9,80 Euro liegen

21.10.19 | 17:19 Uhr

Am Dienstag will der Berliner Senat den Mietendeckel verabschieden, inzwischen stehen Details zu den Mietobergrenzen fest. Der Gegenwind flacht derweil nicht ab: Zahlreiche Verbände und Organisationen bündeln ihre Kritik in einem offenen Brief.



Am Tag vor dem formellen Beschluss im Senat über den Berliner Mietendeckel steht nun auch die angekündigte Tabelle mit Obergrenzen fest. Sie liegt dem rbb vor. Demnach sollen Wohnungen in der Hauptstadt bei der Wiedervermietung künftig maximal 9,80 Euro kalt je Quadratmeter kosten dürfen. Abhängig ist das von Baujahr und Ausstattung der Wohnung, nicht jedoch ihrer Lage. Bei Modernisierungen für Klimaschutz oder Barrierefreiheit sollen Vermieter maximal einen Euro je Quadratmeter draufschlagen können. Basis für die Obergrenzen ist der Mietspiegel 2013 plus 13,5 Prozent, die die allgemeine Preisentwicklung seither abbilden sollen. Sie sollen auch für Bestandsmieten Bedeutung haben. Denn diese dürfen in Zukunft um nicht mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen. Andernfalls sollen Mieter eine Absenkung auf diese Schwelle fordern können.

Mietendeckel soll rückwirkend gelten

An diesem Dienstag will der rot-rot-grüne Senat den Mietendeckel für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen beschließen, um so die sich seit Jahren drehende Aufwärtsspirale bei Bestandsmieten wie bei der Wiedervermietung zu stoppen. Im Kern geht es darum, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Hinzu kommen Obergrenzen bei Neuvermietung. Das Gesetz soll bis Anfang 2020 endgültig vom Abgeordnetenhaus beschlossen sein und rückwirkend ab 18. Juni 2019 gelten. Die Mietsenkungsregel soll neun Monate später kommen, also voraussichtlich Ende 2020.



Dutzende Organisationen schreiben offenen Brief

Scharfe Kritik am Mietendeckel-Gesetz übten am Montag erneut Verbände, Organisationen und Unternehmen aus der Berliner Bau- und Immobilienbranche in einem offenen Brief [lifepr.de] an den Senat. Zwei Dutzend Unterzeichner vom Architekten- und Ingenieur-Verein über die Glaser-Innung bis zur Berliner Volksbank warnten darin vor weitreichenden negativen Auswirkungen. "Das eigentliche Thema Neubau wird vernachlässigt", kritisierte Klaus-Dieter Müller, Präsident der Fachgemeinschaft Bau. "Mit dem Mietendeckel schaffen wir keine neuen Wohnungen." Ursache steigender Mieten sei die Attraktivität Berlins, heißt es im Brief. Von 2012 bis 2017 seien rund 287.000 Menschen hinzugekommen, aber nur etwa 55.000 Wohnungen gebaut worden. Maren Kern vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsbau-Unternehmen (BBU) sagte voraus, es werde durch den Mietendeckel noch weniger Neubauten, weniger Modernisierung, Arbeitsplatzverluste und Steuerrückgänge geben. Das Maklerunternehmen Engels Völkers erklärte: "Der Berliner Mietendeckel wird die Investitionstätigkeit auf dem Berliner Wohnungsmarkt verringern." Eine Umfrage unter rund 260 Immobilieninvestoren habe ergeben, dass gut ein Viertel (28 Prozent) weniger als bisher im Wohnsegment investieren wollten. 81 Prozent sähen "mittelschwere bis schwere Auswirkungen" durch Mietendeckel auf ihre Investitionstätigkeit in der Hauptstadt.

CDU betrachtet Gesetz als verfassungswidrig

SPD und Grüne in Berlin verteidigten am Montag im rbb erneut den Beschluss zum Mietendeckel gegen Kritik aus der Wirtschaft. Grünen-Fraktionschefin Ante Kapek sagte im rbb-Inforadio, man stehe in der Verantwortung, etwas gegen die rasant steigenden Mieten zu tun. Außerdem sichere das vereinbarte Förderprogramm zur energetischen Modernisierung auch Arbeitsplätze. SPD-Fraktionschef Raed Saleh betonte ebenfalls im Inforadio, der Berliner Mietendeckel sollte zum Modell für andere Bundesländer werden. Er gehe davon aus, dass das Gesetz auch vor Gericht Bestand haben werde. Der Miet-Experte der CDU-Fraktion, Christian Gräff, warft der rot-rot-grünen Koalition Populismus vor. Wohnungsneubau sei nicht unter 13 Euro pro Quadratmeter möglich, da sei eine Begrenzung der Miete auf 5,50 Euro reiner Populismus. Es spreche vieles dafür, dass das angekündigte Gesetz verfassungswidrig sei, sagte Gräff am Montag im Inforadio.



Sendung: Inforadio, 21.10.2019, 17 Uhr