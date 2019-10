clara s Berlin Samstag, 19.10.2019 | 17:27 Uhr

"Wohnungsgenossenschaften bei derzeit extrem niedrigen Mieten"?

Wenn ich sehe, dass hier Rentner*innen in Einzimmerwohnungen mit Einkommen um 900,-€ die Miete im laufenden Mietverhältnis gerade von 420,-€ auf 450,-€ erhöht wird, kann ich das nicht "extrem niedrig" finden, schon gar nicht genossenschaftlich. Wenn ich sehe, dass Vorstände bei Wiedervermietung Aufschläge von 30 bis 40% verlangen, so dass Mitglieder mit kleinen Einkommen nicht mehr in der Genossenschaft umziehen können, dann widerspricht das auch dem Zweck der Genossenschaft, für ihre Mitglieder für Wohnraum zu sorgen. Gleichzeitig leiten einige Genossenschaften Mieteinnahmen in Zinsen und Boni für Anlageprodukte um, die sie wohlhabenderen Mitgliedern anbieten, was im übrigen auch der BBU als Prüfverband schon als Liquiditätsrisiko bewertet hat. Also auch hier Umverteilung von unten nach oben unter dem Deckmantel der "Altersvorsorge", die auch hier die Altersarmut der anderen bedeutet.