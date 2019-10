Neuer Widerstand gegen das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal: Der Naturschutzbund (NABU) Berlin hat gegen eine von der Berliner Senatsumweltverwaltung erlassene Ausnahmegenehmigung für den Bau geklagt. Die Klage auf umgehende Aufhebung des Bescheides sei beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht worden. Zur Begründung erklärte ein NABU-Sprecher am Montag in Berlin, der Senatsbescheid erlaube die Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Fledermausarten. Konkret gehe es um Wasserfledermäuse.