Bild: rbb|24/Daniel Tautz

Brandenburger Nahverkehr - Ein Dorf wartet seit 30 Jahren auf bessere Busverbindungen

12.10.19 | 08:26 Uhr

Kleinbeeren liegt zehn Autominuten vom südlichen Berliner Stadtrand entfernt. Perfekt, wenn man zwar in der Metropole arbeitet, aber dort nicht mehr wohnen möchte. Das geht allerdings nur, wenn man ein eigenes Auto hat. Von Bernadette Huber

Anja hat ein Problem. Und zwar seit fast 30 Jahren: Sie fährt mit dem Auto zur Arbeit, obwohl sie lieber Bus und Bahn benutzen würde. 1991 wollte sie aus Berlin raus, ein wenig mehr Platz und Natur. Dafür hat sie sich mit ihrer vierköpfigen Familie ein kleines Holzhaus im damaligen Neubaugebiet von Kleinbeeren gebaut. "Schon als wir gekommen sind, wurde gesagt: Das kommt bald!", sagt Anja über die Aussicht auf Busverbindungen in ihr Dorf. Und tatsächlich: "Ein möglichst flächendeckendes und attraktives Netz von Reichsbahnen und ÖPNV soll den Brandenburgern den Verzicht auf den Individualverkehr erleichtern", heißt es schon im Wahlprogramm der SPD von 1990. Fast drei Jahrzehnte später, schreibt dieselbe Partei: "Mobilität ist der Schlüssel zur sozialen Teilhabe in allen Lebensbereichen - sei es auf dem Weg zum Job, zur Schule, zum Arzt oder in der Freizeit." Drei Jahrzehnte, in denen die SPD in Brandenburg regiert und ihre Pläne umsetzten konnte. Drei Jahrzehnte, in denen Kleinbeeren von 100 auf 930 Einwohner gewachsen ist. Was ist von den Wahlversprechen für eine bessere Anbindung in Kleinbeeren hängen geblieben?

Kleinbeerener Realität

Der Weg zur Arbeit

Die Ortsvorsteherin von Kleinbeeren, Petra Cremer, rechnet vor: Wenn ihr Mann morgens mit dem ersten Bus losfährt, ist er um 8:00 Uhr in Berlin auf Arbeit. Um den letzten Bus zu bekommen, müsste er von dort um 15:30 Uhr wieder los. Es bleiben also höchstens siebeneinhalb Stunden für die Arbeit, ohne Pausen. Mit einem gewöhnlichen Arbeitstag ist das überhaupt nicht machbar. Auf dem Weg zur Arbeit benutzen Petra Cremer und ihr Mann deshalb "Park and Ride"-Parkplätze. Ohne den eigenen PKW geht es nicht!

Wie kommen die Kinder in die Schule?

Anja hat zwei erwachsene Söhne. Ihre Jugend haben beide in Kleinbeeren verbracht. Zur Schule sind sie mit dem Bus. Die ersten vier Jahre ins eineinhalb Kilometer entfernte Großbeeren auf die Gesamtschule. Für das Gymnasium ging es nach Teltow. Dort war ihr Sohn immer eine Stunde vor Schulbeginn vor dem Gebäude und hat gewartet. Mit der nächsten Verbindung hätte er den Anfang des Unterrichts verpasst. Der Besuch beim Arzt und die Freizeitgestaltung

Die Kleinbeerener haben Glück - bis nach Großbeeren ist es nicht weit. Dort gibt es alles, was man braucht: Ärztehaus, Supermärkte, Kitas und Cafés. Viele fahren die eineinhalb Kilometer mit dem Auto. Manche nehmen das Fahrrad oder laufen. Tatsächlich fahren einige auch Bus - achtmal am Tag fährt der von den Haltestellen "Friedhof" und "Dorfstraße" ab. Am Wochenende und an Feiertagen fährt er gar nicht. Die, die nicht mehr Fahrrad fahren können, schieben dann ihr Rad. "Als Ersatz-Rollator sozusagen, und hängen die Einkäufe an den Lenker."

Infobox In Brandenburg pendeln täglich gut 350.000 Personen. Etwa 200.000 davon fahren zur Arbeit nach Berlin und 80.000 in die Gegenrichtung. Die 2017 verabschiedeten "Mobilitätsstrategie 2030", und der "Landesnahverkehrsplan 2018" versprechen den Pendlern mehr Züge, ab 2020 ein Ausbau der Zugkilometer um 15 Prozent und WLAN an Bord. Ein neuer Bus für Kleinbeeren steht nicht in den Papieren.

Wo liegt das Problem?

Kleinbeeren gehört zur Gemeinde Großbeeren. Deshalb muss die Ortsvorsteherin von Kleinbeeren ihre Wünsche dort anbringen. Nur wenn Großbeeren ein Anliegen für nötig und wichtig genug hält, bringt die Gemeinde ein konkretes Projekt in den Nahverkehrsbeirat des Kreises Teltow-Fläming ein. Der Landkreis entscheidet nämlich, zusammen mit der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming, über die Gestaltung des Nahverkehrs. Und damit natürlich, wieviel von dem verfügbaren Geld für Groß-, und damit auch Kleinbeeren ausgegeben wird. Dieses Geld kommt überwiegend vom Land, es ist in der Regel aber nicht zweckgebunden. Ein vom Landtag beschlossener Leitfaden legt fest, wieviel Mittel an die einzelnen Landkreise gehen. Je größer die Fläche des Kreises, je mehr Verkehr es schon gibt, aber vor allem je mehr Eigenmittel vom Kreis aufgebracht werden, desto höher das Budget. Und wie bekommen jetzt Groß- und Kleinbeeren etwas davon ab?

Sie müssen beweisen, dass es einen "großen Bedarf" gibt. Nur wie, wenn doch die Nachfrage vom Angebot abhängig ist? Für das Amt in Großbeeren ein klassisches Henne-Ei-Problem.

Der Kreis bestimmt prinzipiell aus der Einwohnerzahl heraus, wie viele Fahrten pro Tag in Groß- und Kleinbeeren stattfinden müssen. Eine Art Mindeststandard für die finanzielle Unterstützung. Im Großbeerener Amt findet man: Auch wenn das grundsätzlich ein gerechter Ansatz sei, berücksichtige er nicht, wie unterschiedlich der Bedarf ist – zwischen Pendlergemeinden im Speckgürtel und abgelegenen Orten im Süden: Wegen der Arbeitsplätze in Ludwigsfelde und Großbeeren sollte sich der Standard deshalb eher an Berlin als am ländlichen Raum orientieren.

Neubauten in Kleinbeeren

Anja wartet auf den Bus

Am Ende fehlt der politische Wille. Wer will, dass auch Anja aus Kleinbeeren ohne Auto zur Arbeit kommt, der muss so viel subventionieren, dass der Bus entsprechend fährt. In Umfragen wünschen sich die Brandenburger immer wieder bessere Verkehrsverbindungen. Rechnet überhaupt noch jemand mit einem Nahverkehr, der seinen Namen auch verdient hat? Anja hat das Thema inzwischen abgeschrieben. In ihrem Dorf hat sich in all der Zeit nichts getan. Sie zuckt mit den Schultern.