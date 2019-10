Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will das Thema am Donnerstag per Dringlichkeitsantrag im Parlament besprechen und verlangt Auskunft von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), seit wann wer was wusste. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger findet es skandalös, dass ein solches Spiel als pädagogisches Konzept in Kitas angewendet wurde: "Die Kita ist ein geschützter Ort und Eltern wollen ihre Kinder in der Kita wohlbehütet sehen. Dieses Vertrauen in die Kita wird diametral erschüttert", so Dregger. "Ich weiß auch nicht, wer sich als Erwachsener dafür interessiert, mit ihm fremden Kindern Kuschelspiele zu machen - da muss man ja die Befürchtung haben, dass das nur eine ganz bestimmte Personengruppe ist."



Die familienpolitische Sprecherin der Grünen, Marianne Burkert-Eulitz, sieht in dem Spiel ebenfalls eine Gefahr, "weil Kinder natürlich eine gewisse Distanz, die sie Fremden gegenüber haben sollten, verlieren". Auch die Evangelische Kirche und die Diakonie lehnen den Einsatz der Spielmethode nun ab, weil es zu Grenzüberschreitungen im Umgang mit Nähe und Distanz kommen könne.