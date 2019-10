Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wird es künftig überall im Innenring kosten, für die Ortsteile außerhalb des Rings wie Schmargendorf, Westend oder Ruhleben ändert sich aber nichts. Einen Zeitpunkt für die Ausweitung der Zonen innerhalb des Rings nannte der Bezirk in seiner Antwort allerdings nicht.

Der Bezirk Neukölln verweist auf eine aktuell laufende Machbarkeitsstudie für die Ausweitung seiner Parkzonen. Betroffen wären hier dann vor allem Alt-Neukölln, also der Reuterkiez, der Schillerkiez und die Rollbergsiedlung.

Pankow hat noch ein wenig genauer recherchiert, und verkündet, dass künftig wohl 2.400 Parkplätze in der Carl-Legien-Siedlung, an der Prenzlauer Allee, sowie um die Grellstraße, die Greifswalder Straße und die Ostseestraße betroffen wären, also kurz: Dort wird es künftig für Anwohner und Besucher kosten, doch ab wann es kostet, steht noch nicht fest.



Ein wenig komplizierter allerdings ist es in Treptow-Köpenick: Der Bezirk verweist auf einen Bürgerentscheid aus dem Jahre 2014 über einen Stopp der "Parkraumbewirtschaftung", an den man sich dort auch weiter gebunden sehe. Also gilt hier wie in den anderen Außenbezirken: Es ändert sich nichts. Aber: Ein kleiner Teil Treptow-Köpenicks liegt auch innerhalb des Rings, also mit Alt-Treptow das Stück zwischen Landwehrkanal und Spree, dem S-Bahn-Ring und der Heidelberger Straße/Harzer Straße. Hier existierten nun auch "veränderte Rahmenbedingungen, die den Bedarf an Parkraumbewirtschaftung deutlich erkennen lassen", heißt es in der Antwort aus dem Rathaus des Bezirks. Und das bedeutet voraussichtlich: Wohl auch in Alt-Treptow wird das Parken künftig für alle, also Bewohner und Besucher, kosten.