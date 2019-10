Die Berliner Polizei soll ab Anfang 2020 mehr Präsenz in den Innenstadt-, Touristen- und Partykiezen zeigen.

Bis Ende des Jahres sollen dafür die Berliner Polizeidirektionen umstrukturiert werden, kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag in der Sitzung des Innenausschusses an. So werde es nicht mehr sechs örtliche Polizeidirektionen geben, die sich an den Bezirken orientieren, sondern eine zentrale sogenannte Direktion City, sowie vier Direktionen: Nord, West, Süd und Ost.

Die Direktion City ist die wichtigste neue Einrichtung, weil sie die sogenannten Brennpunkte umfasst. Sie reicht vom Alexanderplatz in Mitte über das Kottbusser Tor und den Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg bis zur Warschauer Straße in Friedrichshain und dem Hermannplatz in Nord-Neukölln.

An diesen Orten wird die Präsenz der Polizei durch zusätzliches Personal verstärkt. Besonders in der Nacht und am Wochenende sollen dort mehr Beamte unterwegs sein, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner im Ausschuss.