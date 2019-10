Wissenschaftler und Vertreter von Polizei und Verfassungsschutz diskutierten, welche Schlüsse in der Bekämpfung von Rechtsextremismus aus den Entwicklungen der vergangenen Monate zu ziehen seien. Unter den Experten war auch der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan J. Kramer. Vor allem der jüngste Anschlag von Halle und der Mord an Walter Lübcke im Juni standen bei der Konferenz im Fokus. Laut Kramer haben die Attentate gezeigt, dass Täter heutzutage aufgrund der schnelleren Vernetzung und Nutzung neuer Kommunikationskanäle nur sehr schwer ausfindig gemacht werden können.

Bei der Früherkennung politisch motivierter Täter will die Brandenburger Polizei das Internet stärker in den Blick nehmen. "Wir müssen hierbei über die Bekämpfung von Cyberkriminalität sprechen, da sich der Tätertypus geändert hat", sagte der Brandenburger Polizeivizepräsident Roger Höppner am Mittwoch bei der Landesstrategiekonferenz "Rechtsextremismus im Wandel der Zeit" in Potsdam.

Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus hätten sich zu einer wachsenden und nachhaltigen Bedrohung der Demokratie entwickelt, erklärte Höppner. Allerdings habe sich Brandenburgs rechtsextreme Szene seit Anfang der 90er Jahre stark verändert. "Gewaltbereite Rechtsextreme und Populisten nutzen heute die Möglichkeiten des Internets, um ihr Klientel zu radikalisieren und weiter zu rekrutieren", sagte Brandenburgs Polizeivize. "Klar befinden wir uns dann wieder in einem Grenzbereich zwischen Datenschutz und Eingriffsbefugnissen im Internet, dennoch müssen wir über Themen wie Onlinedurchsuchungen in geschützten Räumen sprechen."

Nach Angaben der Brandenburger Polizei ist die Zahl rechtsextremer Straftaten in Brandenburg erneut deutlich gestiegen: In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 1.323 Fälle erfasst, 266 Fälle mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei einem Großteil der Fälle handele es sich um Sachbeschädigungen, wie am vorigen Montag in Bernau, wo Unbekannte Hakenkreuze und durchgestrichene Davidsterne in den Metallrahmen einer Aufzuganlage geritzt hatten.

Unter den Fällen sind aber auch 65 rechtsextreme Gewalttaten. Wie eine Sprecherin der Brandenburger Polizei rbb|24 auf Nachfrage sagte, gingen die Sicherheitsbehörden im Bereich rechtsextremer Hasspostings, Bedrohungen und Beleidigungen im Internet von einer großen Dunkelziffer aus. "Längst nicht alle Vorfälle in sozialen Netzwerken werden angezeigt."