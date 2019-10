rbb-24-nutzer Berlin Montag, 07.10.2019 | 15:54 Uhr

Soso. Rassismus allein reicht Ihnen nicht, bei Ihnen darf es auch noch etwas Verschwörungstheorie geben. Wie kann man so an der Realität täglichen Leids vorbeileben? Es sind nicht nur NGO's, die sich für Menschenrechte(!) und das Überleben von Menschen einsetzen, sondern wie im Artikel ausdrücklich formuliert Städte und Gemeinden - also Teile des Staates. Was genau soll am EInklagen der Einhaltung von universalen grundrechten jetzt genau zweifelhaft oder dubios sein?



Die Initiative sollte in allen Städten und Gemeinden der EU zum Selbstverständnis und -anspruch gehören. Auf die Dublin-Verträge zu pochen und gleichzeitig Griechenland, Italien und Malta alleine zu lassen mit den Aufgaben der Unterbringung Geflüchteter und Bearbeitung der Asylanträge, meint gelebte Unsolidarität und Menschenrechtsverbrechen. Stattdessen werden mehr und höhere Zäune angestrebt und paramilitärische Lebensverächter*innen von Frontex finanziell und materiell aufgestockt.