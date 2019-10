Markus Sonntag, 27.10.2019 | 14:56 Uhr

Dann schreiben sie das auch so!



"Daher sieht der Gesetzgeber nur in folgende Ausnahmefällen eine direkte Überweisung vor:



So etwa bei Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, § 31 Abs. 5 SGB II. Danach wird bei bestimmten Pflichtverstößen die Regelleistung komplett gestrichen, nur noch die Leistungen für die KdU übernommen und direkt an den Vermieter bezahlt.



Weiter ist eine Direktüberweisung an den Vermieter nur dann rechtmäßig, wenn die „zweckentsprechende Verwendung sonst nicht sichergestellt ist“, § 22 III SGB II.



Keine zweckentsprechende Leistung liegt vor, wenn der Hilfebedürftige nicht an den Vermieter bezahlt, [...]. In allen anderen Fällen dürfen die Unterkunftskosten nur dann direkt an den Vermieter überwiesen werden, wenn der Hilfebedürftige zuvor schriftlich in Form einer Abtretungserklärung eingewilligt hat."



https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-mietzahlungen-an-den-mieter