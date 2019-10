Extinction Rebellion ist so etwas wie Fridays for Future 2.0 – und dafür ist es Zeit. Die braven Freitagsdemonstrationen nutzen sich ab. Je mehr Schülerinnen und Schüler darin nur einen netten Anlass fürs Schuleschwänzen mit gutem Gewissen sehen, desto schneller. Die Aktivisten von Extinction Rebellion dürften mit ihren spontanen Blockaden mehr Aufsehen erregen. Denn die angekündigten Fridays-for-Future-Demos kann jeder, der will, meiden. Das ist bei Extinction-Rebellion-Aktionen anders.

Die Leute von Extinction Rebellion gehen zu weit. Sie beschädigen die Fridays-for-Future-Bewegung und bringen die ehrlich gemeinten Schülerproteste in Misskredit. Extinction Rebellion fordert extreme Aktionen in Deutschland, und das ist Unsinn.



Mehr Bewusstsein für den Klimawandel erreicht man nicht mit Sitzblockaden, sondern durch mehr politischem Druck auf Abgeordnete und Gremien, wie etwa die Kohlekommission. Das Land hat mit einem Umstieg auf klimafreundlichere Techniken, Energien, Antriebe und Alltagsgewohnheiten begonnen. Das ist auch ein Verdienst der Fridays-for-Future-Bewegung.

Klar, es könnte noch schneller gehen. Aber ich finde, man muss auch Teile der Bevölkerung bei diesem Wandel mitnehmen, die bislang noch wenig Verständnis dafür hatten. Eine Radikalisierung könnte hier das Gegenteil bewirken - also eine Gegenbewegung zu ansonsten breit akzeptierten Plänen für mehr Klimaschutz.



Die Leute von Extinction Rebellion gefährden bisherige Erfolge in der Klimaschutzpolitik. Sie sind radikal und damit ziehen sie die Akzeptanz für den Klimaschutz aus der politischen Mitte an den Rand. Ein schlechter Dienst am Klima.

Von Alfred Schmit, ARD-Hauptstadtstudio Berlin