Nach ihrem Abschluss können Lehrer in Berlin sich praktisch eine Schule aussuchen. Quer- und Seiteneinsteiger hingegen nicht - und unterrichten deshalb häufig an Brennpunktschulen. Der Senat konnte das bisher kaum verhindern. Von Kirsten Buchmann

In Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Neukölln und Spandau sind nach rbb-Informationen erneut rund 70 Prozent und mehr der neu eingestellten Lehrer Quer- und Seiteneinsteiger. Deutlich niedriger ist ihr Anteil dagegen etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf oder Steglitz-Zehlendorf mit rund 40 Prozent.

Mit Geld aus dem Landeshaushalt will die rot-rot-grüne Koalition Lehrer dazu motivieren, sich für eine Brennpunktschule zu entscheiden. Sie lockt mit einer Zulage für Lehrer in Höhe von 300 Euro im Monat. Allerdings habe dieser finanzielle Anreiz bisher nichts gebracht, kritisiert Tom Erdmann. Dadurch seien die Quer- und Seiteneinsteiger nicht besser verteilt worden. Sie konzentrierten sich nach wie vor in einigen wenigen Bezirken. "Wir haben absurde Situationen, in denen Quereinsteiger die neuen Quereinsteiger ausbilden. Wir haben auch die Situationen, in denen Quereinsteiger die Seminarleiter ausbilden."

So wie jetzt kann es nicht weiter gehen, meint der Gewerkschafter. Sinnvoller als ein finanzieller Anreiz sei es, Lehrer an Brennpunktschulen zu entlasten, indem sie weniger Unterrichtsstunden erteilen müssen. "In die Gebiete, die es besonders schwer haben, müssen voll ausgebildete Lehrkräfte hin." Das könne das Land zum Beispiel erreichen, so Erdmann, indem Schulen statt einer Brennpunktzulage Erleichterungen bei der Unterrichtsverpflichtung erhielten.