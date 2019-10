In der Vergangenheit waren Anläufe, den Militär und Politiker von der Ehrenbürgerliste der Hauptstadt zu entfernen, gescheitert. In der Begründung für den aktuellen Antrag heißt es von Seiten des rot-rot-grünen Senats: "Am 30. Januar 1933 hatte Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt. Neuere geschichtswissenschaftliche Forschungen belegen, dass Hindenburg dabei im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war." Zudem haben zahlreiche andere Städte und Kommunen in Deutschland wie beispielsweise Köln, Kiel oder München Hindenburg ebenfalls die Eherenbürgerschaft aberkannt.

Barthel erklärte, die Linke rechne fest damit, eine Mehrheit für den Antrag im Abgeordnetenhaus zu erhalten. Wird der Antrag beschlossen, wäre der Senat am Zug, ihn auch umzusetzen. Barthel zufolge müsste der Antrag kommende Woche auf die Tagesordnung der Plenarsitzung, teilte er dem rbb mit. Von dort würde er dann in die Ausschüsse überwiesen.

Der 1847 in Posen geborene Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg war Generalfeldmarschall und Chef der Heeresleitung im Ersten Weltkrieg. 1925 wurde er zum zweiten Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt. Er starb 1934 auf Gut Neudeck in Ostpreußen und wurde auf Geheiß Hitlers am Denkmal zur Schlacht bei Tannenberg beigesetzt. Htiler ließ das Denkmal 1945 sprengen, die Alliierten überführten Hindenburgs Leichnam später nach Marburg.