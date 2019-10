Die Kita in Schönwalde – eine kleine Einrichtung für knapp 40 Kinder – ist seit 2012 von einem Verein betrieben worden. Die Schließung hat das Brandenburger Jugendministerium veranlasst, weil in der Kita eine Erzieherin beschäftigt wurde, die 2017 wegen Körperverletzung und Nötigung an mehreren Kindern verurteilt worden war. Sie hätte nicht mehr zur Betreuung von Kindern eingesetzt werden dürfen. Schriftlich teilte das Ministerium dem rbb mit: "Dem hat der Träger zuwidergehandelt und uns darüber getäuscht. Damit hat sich der Träger als unzuverlässig und nicht bereit und in der Lage erwiesen, eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. […] Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) ist dieser Entscheidung […] gefolgt."

Der Trägerverein hingegen behauptet, die betreffende Person sei gar nicht mehr in der Betreuung eingesetzt worden, sondern in der Küche.