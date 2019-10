Nach dem Anschlag wurden im Land bereits die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Seitdem werden sechs Einrichtungen, darunter die Synagoge in Cottbus und Einrichtungen der jüdischen Gemeinden in Potsdam, durchgehend mit einem Posten der Polizei geschützt. Alle anderen polizeilich bekannten jüdischen Objekte wie Friedhöfe oder Gedenkorte werden in unregelmäßigen Abständen durch die Polizei kontrolliert. So war es auch vor dem Anschlag - unabhängig von jüdischen Feiertagen, erklärte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Zu näheren Einzelheiten der Schutzmaßnahmen wollte das Ministerium aus Sicherheitsgründen keine Angaben machen. Ob die bisherigen Maßnahmen ausreichten, wollte Landesrabbiner Nachum Presman auf Nachfrage nicht beantworten. "Diese Frage überlasse ich denen, die sich mit dem Schutz auskennen", sagte er. Presman vertraue auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden.

Am 9. Oktober hatte ein Attentäter in Halle versucht, sich mit Waffengewalt Zutritt zu einer Synagoge zu verschaffen. An dem Tag begingen 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur. Als dem 27-Jährigen der Zutritt nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der Attentäter sitzt in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.

An diesem Freitag treffen sich auch die Innenminister von Bund und Ländern in Berlin, um über den Schutz von Synagogen zu beraten.

