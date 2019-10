Havelländer Berlin Steglitz Dienstag, 29.10.2019 | 17:11 Uhr

"in seinem neuen sogenannten "Schwarzbuch"... Auch in Berlin und Brandenburg will die Lobbygruppe wieder fündig geworden sein."



Oh, das las sich aber bis ins vergangene Jahr noch ganz anders. Auf einmal 'WILL' der Bund der Steuerzahler nur noch fündig geworden sein. Und er ist plötzlich eine 'Lobbygruppe' aus - und jetzt bitte gut festhalten: Kleingewerbetreibenden und Freiberuflern. Was verstehen die schon von Finanzen? Und vor allem, wie können die es wagen, die Politik des heiß geliebten rot-rot-grünen Senats zu kritisieren? Da wird man beim rbb natürlich bockig und gibt der Meldung lieber eine Wertung mit und bezieht sich bei der Beurteilung auf 'LobbyControl', einen Verein also, der sich nach eigenen Angaben aus Spenden finanziert... Ein Lobbyverein brandmarkt also einen anderen Verein als Lobbyverein und der rbb kaufts ab. Wer kontrolliert und legitimiert eigentlich LobbyControl?