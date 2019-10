Der Berliner Senat möchte im Bundesrat schärfere Regeln für das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk durchsetzen. "Ziel ist es, die Gefahren durch das Abbrennen von Pyrotechnik zu minimieren und gleichzeitig die Feinstaubbelastung der Luft zu senken, den Tierschutz zu fördern und Abfälle zu reduzieren", eklärte der ein Sprecher der Berliner Staatskanzlei am Dienstag in einer Mitteilung. Am Dienstag hat der Senat beschlossen, einen Antrag zur Änderung der entsprechenden Verordnung des Sprengstoffgesetzes beim Bundesrat einzubringen.

Als Begründung nennt die Verwaltung neue Produkte im Bereich der Leuchtraketen. Während früher einzelne Knallkörper und Leuchtraketen gezündet worden seien, bevorzugten Verbraucher inzwischen Pyrotechnik, die Licht- und Knalleffekte kombinierten.

Dabei würden in der gleichen Zeit oft deutlich mehr Feuerwerkskörper abgebrannt als in der Vergangenheit, heißt es weiter. Das erzeuge mehr Lärm, mehr Abfälle und mehr Verbrennungsgase.

Im September hatte der Senat angekündigt, dass Feuerwerk und Böller in der kommenden Silvesternacht auf der Partymeile am Brandenburger Tor sowie in zwei weiteren Gebieten verboten werden sollen. Auch auf dem nördlichen Teil des Alexanderplatzes und an der Pallasstraße in Schöneberg soll die Polizei ein entsprechendes Verbot verhängen und durchsetzen. Innenstaatssekretär Torsten Akman (SPD) zufolge seien die beiden Zonen in den vergangenen Jahren in der Silvesternacht "Gefahrenbrennpunkte" gewesen.