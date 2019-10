Der Brief aus der Senatskanzlei ist zwei Seiten lang und an den Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), adressiert. Stellvertretend für den Chef der Senatskanzlei schreibt Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) darin, dass "im Prozess der Erarbeitung des Gesetzentwurfs Fragen und Problemkomplexe aufgeworfen" worden seien, die "aus meiner Sicht noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden".

Im Kern geht es bei diesen Punkten um die bereits vom Regierenden Bürgermeister am Dienstag im rbb formulierte Kritik. Die "vorgesehene Möglichkeit, Mieten in bestehenden Verträgen abzusenken", sehe er "in verschiedener Hinsicht kritisch", schreibt Krach nach rbb-Informationen an seinen Staatssekretärskollegen Scheel.