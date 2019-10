Bild: imago images

Berlin-Buch - Sexuelle Belästigung am Max-Delbrück-Centrum

25.10.19 | 06:00 Uhr

Am renommierten Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin in Berlin soll ein neuer Verhaltenskodex sexuelle Belästigung und Diskriminierung verhindern. Anlass war ein Fall, der tief blicken lässt in ein System aus Abhängigkeiten und Machtstrukturen. Von Tina Friedrich und Jan Wiese

Über mindestens sieben Jahre hinweg soll ein Wissenschaftler (Postdoc) am MDC-Standort Berlin-Buch mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Er soll anzügliche Bemerkungen und unangenehme Komplimente gemacht, sie ungefragt gestreichelt und massiert haben. "Ein Nein hat er einfach nicht akzeptiert", sagt Birgit*. Wie alle Betroffenen will sie nicht, dass jemand ihren richtigen Namen kennt. "Ich dachte aber auch, ich müsse das hinnehmen, professionell sein."

Solche Erfahrungen hat auch Caroline* gemacht. Zweieinhalb Jahre lang teilt sich die junge Frau ein Büro mit dem Mann. "Einmal waren wir in einem dunklen Laborraum, und er sagte: Lass uns die Tür schließen und ich zeige dir, wieso sie mich "Oktopus" nennen. Dabei bewegte er seine Hände als würde er mich befummeln." Es stört ihn offenbar auch nicht, dass andere seine Belästigungen mitbekommen. "Einmal zeigte er mir eine Grafik, die er erstellt hatte und bat mich um meine Meinung", erzählt Caroline. "Ich sagte, die Buchstaben seien zu groß. Er sagte, er benutze große Buchstaben, weil er einen großen Schwanz habe." Dieses Gespräch hören Kollegen, auch die Leiterin der Arbeitsgruppe des Postdoc, eine Professorin, soll davon erfahren haben. Doch Folgen hat das keine.

"Sie gab mir die Schuld"

Erst Jahre später melden sich weitere Betroffene. Der Vorstand des Max-Delbrück-Centrums wird eingebunden. "Wir haben im Mai 2018 zum ersten Mal von den Belästigungen erfahren", sagt Thomas Sommer, damals wissenschaftlicher Direktor, heute kommissarischer Direktor des MDC. Dann habe das Mobbing durch die Arbeitsgruppenleiterin begonnen, erzählt Anna*, eine weitere Betroffene. "Sie gab mir die Schuld, ich hätte seine Komplimente einfach falsch verstanden. Sie erinnerte mich auch daran, dass ich hier sei, um zu arbeiten, und nicht, um kindische Vorfälle zu melden." Später soll die Professorin Anna gebeten haben, dem Direktor nicht zu viel über das Verhalten des Belästigers zu erzählen. "Ich solle vorsichtig sein, was ich sage, weil ich damit seine Karriere zerstören könnte." Auch Birgit fühlt sich von der Vorgesetzten unter Druck gesetzt. "Sie fragte sofort: Ach, macht er Komplimente? Naja, das darf man nicht so ernst nehmen." Sie habe es aus Angst um den Job hingenommen.

Beschuldigter setzt Arbeit an der Charité fort

Die Frauen haben auch diese Vorwürfe der Institutsleitung gemeldet – Konsequenzen blieben damals aus. Angesprochen habe man die Professorin zwar darauf. "Aber hier sind viele Gerüchte im Spiel. Der Fall ist nie zur Anzeige gekommen und auch nicht gerichtlich untersucht worden", sagt MDC-Direktor Sommer. Arbeitsrechtlich hat die Professorin nichts zu befürchten. Der beschuldigte Wissenschaftler wiederum bekam nach einer offiziellen Beschwerde Hausverbot, wenig später unterschrieb er einen Auflösungsvertrag. Das bedeutet: Das Ende des Arbeitsverhältnisses wird einvernehmlich festgestellt, im Arbeitszeugnis wird die sexuelle Belästigung nicht erwähnt. Auch ein künftiger Arbeitgeber muss nicht darüber informiert werden. Thomas Sommer argumentiert, der Vorstand habe den Frauen ein Gerichtsverfahren ersparen wollen. Doch damit bleiben arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Mann aus. Die Frauen empfinden das als Affront. Sie haben gehört, ihr Peiniger soll nun an der Charité seine Forschung fortsetzen. Ein Anruf beim entsprechenden Institut ergibt: Der Mann arbeitet tatsächlich dort und ist auch in der Lehre tätig.

Führung heißt mehr als Preise und Publikationen

In der Wissenschaft zählen Referenzen viel. Junge Wissenschaftler sind abhängig von ihren Betreuenden, deren Unterstützung bei der Forschung, und vor allem von ihren Empfehlungsschreiben – strukturelle Voraussetzungen für Machtmissbrauch, sagt Sabine Oertelt-Prigione, Professorin für Gendermedizin und Organisationsberaterin. "Wenn ich einen befristeten Vertrag habe oder gerade meine Doktorarbeit schreibe, dann werde ich es mir zweimal überlegen ob ich eine sexuelle Belästigung oder Mobbing melde. Denn ich weiß, dass es meine Karriere beeinflussen kann, wenn es keine klaren Prozesse gibt." Sie vermisst eine Führungskultur, die über die Anerkennung von Preisen und Publikationen hinaus soziale Kompetenz belohnt. Das bedeutet auch, jedem Fall von Belästigung oder Mobbing nachzugehen, und im Konfliktfall ansprechbar zu sein. "Es ist hier sicherlich nicht alles optimal gelaufen", sagt Direktor Thomas Sommer. "Wir hätten uns gewünscht, früher davon zu erfahren, und dass Mitarbeiter es melden, wenn sie etwas beobachten." Dass der Eindruck entstand, der Vorstand wolle nichts gegen Mobbing unternehmen, lässt er nicht gelten, und verweist auf die Entwicklungen seither. Eine Arbeitsgruppe hat einen Verhaltenskodex erarbeitet, der zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll. Dann soll es Schulungen geben, bessere Informationen darüber, wer ansprechbar ist, und Abläufe, die im Fall einer Beschwerde eingehalten werden sollen.

Gute Arbeitsgruppen sollen belohnt werden

Doch der Entwurf bleibt an vielen Stellen vage. Kriminelle Handlungen "sollen" gemeldet werden, aber sie "müssen" es "nicht. Schulungen für Führungskräfte werden angeregt, sind aber nicht verpflichtend. Nun liegt der Text beim Vorstand. Thomas Sommer denkt bereits über Anreizsysteme nach, etwa besonders gut geführte Arbeitsgruppen bei der Vergabe von Doktorand*innenstellen zu bevorzugen. "Der Fisch stinkt vom Kopf. Der Vorstand muss sich an den Schulungen beteiligen, und das auch von den Führungskräften einfordern." Schulungen alleine können das Strukturproblem in der Wissenschaft nicht lösen. Doch strenge Regeln können den richtigen Anstoß geben, sagt Oertelt-Prigione. Sie moderierte den Veränderungsprozess am MDC. Schon 2016 hatte sie das Thema an der Charité Berlin in einer breit angelegten Studie untersucht. Seither gibt es dort eine strenge Richtlinie für den Umgang mit sexueller Belästigung. Die Max-Planck-Gesellschaft erarbeitet derzeit neue Leitlinien, in der Leibniz-Gemeinschaft gibt es ähnliche Bestrebungen.

Betroffene verlässt die Wissenschaft

Caroline, Birgit und Anna glauben nicht an einen echten Wandel im Max-Delbrück-Centrum. Birgit und Anna haben die Arbeitsgruppe verlassen. Caroline hat sich einige Monate später entschieden, der Wissenschaft ganz den Rücken zu kehren. "Ich hätte niemals erfolgreich (…) eine andere wissenschaftliche Stelle bekommen, ohne ein gutes Empfehlungsschreiben von ihr", sagt sie heute in Bezug auf die Leiterin der Arbeitsgruppe. "Ich weiß, dass nicht alle Gruppenleiter so sind wie sie, aber ich weiß auch, dass Mobbing in der Wissenschaft weit verbreitet ist. Das will ich für mich nicht mehr." *Namen von der Redaktion geändert.

Sendung: Abendschau, 25.10.2019, 19:30 Uhr