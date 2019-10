Havelländer Berlin Steglitz Donnerstag, 17.10.2019 | 16:52 Uhr

"Dass das keinen Gewinn bringt, gibt HDB nicht nur offen zu, man feiert sich sogar regelrecht dafür... der Staat zahlt die Rechnung... Der HDB-Kurs ist Staatsräson der autoritären Einparteienregierung."



Ja, da lacht das Sozialistenherz :-) Aber es klingt alles sehr durchdacht, was dort gemacht wird. Und es gibt in Singapur durchaus noch weitere Dinge, die man sich in Berlin wünschen würde. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Gefängnisstrafe fürs Kaugummispucken und dem, was kürzlich wieder am Kottbusser Tor oder permanent in Rigaer Straße und Görlitzer Park passiert, würde ich freiwillig jeden Tag einen Kaugummi runterschlucken. Trotz all der Bevormundung und "Unterdrückung" gehören die Einwohner Singapur übrigens zu den zufriedensten auf der Welt. Wollen wir mal einen Berliner fragen?