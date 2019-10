dpa/Gregor Fischer Video: Brandenburg aktuell | 27.10.2019 | Alboga/Piwon | Bild: dpa/Gregor Fischer

Enttäuschung bei SPD, CDU und Grünen - Parteien in Berlin und Brandenburg hadern mit Thüringen-Wahl

27.10.19 | 22:29 Uhr

Der Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen beschäftigt auch die Politik in Berlin und Brandenburg. Zerknirscht reagieren Politiker vor allem von SPD und CDU. Auch Berlins Vize-Bürgermeisterin Ramona Pop zeigte sich enttäuscht - und warnte vor der AfD.



Die Linke hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow kommt nach Hochrechnungen auf ein neues Rekordergebnis von über 30 Prozent der Stimmen. Die AfD kommt Hochrechnungen zufolge mit über 23 Prozent auf Platz zwei, erst dahinter folgt die CDU (rund 22 Prozent), die herbe Stimmverluste hinnehmen muss. SPD, Grüne und FDP folgen mit einstelligen Werten.

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen beschäftigen auch die Politiker in Berlin und Brandenburg.

Christdemokraten enttäuscht

Der Berliner CDU-Fraktionschef Burkard Dregger, sprach von einem "enttäuschenden Ergebnis trotz des harten, unermüdlichen Einsatzes von Mike Mohring". Dass Rot-Rot-Grün abgewählt wurde und damit kein Zukunftsmodell sei, sei aber zweifellos auch sein Verdienst. "Der Vertrauensverlust muss für uns ein Weckruf sein, für die CDU wie auch für die Große Koalition", so Dregger.

Auch Brandenburgs CDU-Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann äußerte sich am Sonntagabend enttäuscht. Im rbb-Fernsehen erklärte Hoffmann: "Natürlich bedauere ich das Ergebnis. Ich hätte mir gewünscht, dass ein engagierter Wahlkampf und nach fünf Jahre guter Oppositionsarbeit mehr Früchte getragen hätten, aber leider ist es nicht so und jetzt müssen die Freunde vor Ort mit diesem Ergebnis verantwortungsvoll umgehen." Hoffmann erklärte der Deutschen Presse Agentur (dpa), pauschales AfD-Bashing sei kein Rezept. "Es treibt der AfD zusätzlich Wähler in die Arme. Wichtig ist es, die Ursachen der Frustration zu beheben." Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner sprach von "Schockwellen", die von Thüringen aus in die Republik gingen. Für seine Partei müsse klar sein: "Keine Koaliton mit der Linkspartei und der AfD".



Berlins AfD-Partei- und Fraktionschef Georg Pazderski erklärte, die AfD setze ihr Wachstum trotz massiven Gegenwinds fort.



Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender Andreas Kalbitz sagte, zum dritten Mal in diesem Jahr habe die AfD in Ostdeutschland "ein unbestreitbar starkes Wahlergebnis eingefahren." Das zeige, dass auch in Thüringen die Menschen sich "die Vollendung der Wende" wünschten.

Ramona Pop: "AfD ist ein Angiff auf unsere Demokratie"

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh äußerte sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Thüringen. Das Ergebnis der SPD sei eine Katastrophe und tue extrem weh, sagte Saleh am Sonntagabend. Mit Blick auf die Regierungsbildung brachte Saleh eine "Spandau"-Koalition ins Gespräch: ein Bündnis aus SPD, Linken, Grünen und FDP.

Für die Berliner Grünen sagte Landeschef Werner Graf, er beobachte den weiteren Zulauf zu rechtsextremen Kräften mit großer Sorge. Berlins Vize-Bürgermeisterin Ramona Pop sagte, die AfD sei "ein täglicher Angriff auf unsere liberale Demokratie und offene Gesellschaft". "Nicht zufriedenstellend" nannten die Brandenburger Grünen-Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock das Wahlergebnis vom Sonntag. Im "strukturell schwierigen" Thüringen habe es die Polarisierung schwer gemacht, den Anteil der Grünen an der "guten Regierungsarbeit erfolgreich darzustellen". Die Regierungsbildung werde nun nicht einfach. "Insbesondere die Linke mit Bodo Ramelow ist jetzt gefordert, nach Mehrheiten jenseits der klassischen Farbkonstellationen zu suchen", wie Budke und Rostock mitteilten.

Berlins Linke-Vorsitzende Schubert: "Stimmen für die AfD bitter"

Brandenburgs Linke-Landesvorsitzende Anja Mayer sprach am Sonntag vom "besten Ergebnis", das die Linke bisher bei Landtagswahlen überhaupt je erzielt hat. "Es zeigt: Die Linke kann in Regierungsbeteiligungen überzeugen und sogar gewinnen." Das Ergebnis sei ein klarer Regierungsauftrag für Bodo Ramelow und für die Linke. Diesen gelte es umzusetzen, "wenn die konkreten Konstellationen feststehen - am Ende des Wahlabends." Berlins Linken-Landesvorsitzende Katina Schubert schrieb, die Stimmen für die AfD seien "bitter". Dagegen heiße es Solidarität, Antifaschismus, Antirassismus und Politik sozialer Gerechtigkeit zu setzen.

