Mehr als 200.000 Menschen gingen am 13. Oktober 2018 bei der #Unteilbar-Demo in Berlin gegen Rassismus und Ausgrenzung auf der Straße. Nach dem Attentat in Halle haben die Veranstalter für Sonntag zu einer neuen Demo aufgerufen.

Die Veranstalter haben 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll um 13 Uhr am Bebelplatz in Mitte starten.

Mit der Kundgebung wollen die Organisatoren unter anderem auf den antisemitischen Anschlag in Halle vom Mittwoch reagieren. Ein schwerbewaffneter Rechtsextremist hatte versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Nachdem der Versuch scheiterte, erschoss er vor der Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen.

"Der rechtsterroristische Anschlag in Halle macht uns fassungslos und wütend. Wir gedenken der Opfer", heißt es in dem Aufruf. "Wir verstehen diese Tat auch als einen Angriff auf unsere Gesellschaft! Eine Gesellschaft, in der wir für soziale und Menschenrechte streiten und in der alle Menschen frei von Angst und selbstbestimmt leben können." Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Anmelder: "Wir stehen in dieser schweren Stunde solidarisch und unteilbar zusammen! Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen."