Bild: imago images/C. Thesing

Berliner Bebelplatz - #Unteilbar ruft zu Demo gegen Antisemitismus auf

11.10.19 | 19:26 Uhr

Mehr als 200.000 Menschen gingen am 13. Oktober 2018 bei der #Unteilbar-Demo in Berlin gegen Rassismus und Ausgrenzung auf der Straße. Nach dem Attentat in Halle rufen die Veranstalter für Sonntag, genau ein Jahr später, zu einer neuen Demo auf.

Das Bündnis #Unteilbar und das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus haben

nach dem Attentat in Halle für Sonntag zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Wie es auf der Webseite unteilbar.org heißt, soll unter dem Motto "#Keinfussbreit" ein Demonstrationszug vom Bebelplatz zur Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße ziehen. Die Demo richtet sich gegen Antisemitismus und Rassismus. Laut Polizei sind 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

"Der rechtsterroristische Anschlag in Halle macht uns fassungslos und wütend. Wir gedenken der Opfer", heißt es in dem Aufruf. "Wir verstehen diese Tat auch als einen Angriff auf unsere Gesellschaft! Eine Gesellschaft, in der wir für soziale und Menschenrechte streiten und in der alle Menschen frei von Angst und selbstbestimmt leben können."

Mutmaßlicher Täter von Halle geständig

In Halle (Saale) war am Mittwoch der 27-jährige Stephan B. festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, vor der Synagoge eine 40-Jährige aus Halle und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann aus Merseburg erschossen zu haben. Zuvor hatte der mutmaßliche Täter vergeblich versucht, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen. 51 Menschen hielten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gotteshaus auf und feierten das wichtigste jüdische Fest, Jom Kippur. B. hat den Terrorangriff nach ARD-Informationen gestanden und auch ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv bestätigt. [tagesschau.de]

Am Sonntag ist auch der erste Jahrestag der ersten großen #Unteilbar-Demo: Am 13. Oktober 2018 versammelten sich mehr als 200.000 Menschen am Alexanderplatz und zogen gemeinsam zum Brandenburger Tor. Angemeldet waren urpsrünglich nur 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach fremdenfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz und Köthen im Herbst 2018 wollten die Unteilbar-Demonstranten ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft und für die Einhaltung der Menschenrechte setzen. Rund 900 Polizisten waren im Einsatz, um den Demonstrationszug auf einer Strecke von knapp sechs Kilometern abzusichern.