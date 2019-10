Auf dem Weg nach Osteuropa durchqueren US-amerikanische Militärkonvois in den nächsten Tagen auch Brandenburg. Wie ein Sprecher des Landeskommandos Brandenburg am Montag sagte, rollen rund 220 Radfahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über die A2 nach Sachsen.

Die rund 440 Soldaten würden aber keine Rast in Brandenburg machen, sondern direkt in die Kaserne Oberlausitz fahren, hieß es.

Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 hatte die Nato zur Abschreckung die Verlegung von Truppen und Gerät in die baltischen Staaten und Polen beschlossen. Ziel der Operation "Atlantic Resolve" ist nach Darstellung des Bündnisses, die Einsatzbereitschaft der Nato-Truppen sicherzustellen und so dauerhaft Frieden und Stabilität in Europa zu sichern. Die Truppen rotieren alle neun Monate - entsprechend fuhren Konvois im Januar durch Brandenburg. Regelmäßig sind daher US-Truppen in Brandenburg unterwegs.