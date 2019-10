An der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin ist es am späten Freitagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überwältigten Beamte einen 23-Jährigen, der die Absperrung vor der Synagoge überstiegen und mit einem Messer auf die dortigen Mitarbeiter des Objektschutzes zugelaufen sein soll. Dabei soll er den Angaben zufolge etwas auf Arabisch gemurmelt haben.