Die AfD ist bei der Wahl für einen weiteren Platz im Präsidium des Brandenburger Landtags an einem Tag mit drei verschiedenen Kandidaten gescheitert: Hintereinander verfehlten die Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow, Lena Duggen und Dennis Hohloch am Dienstag in Potsdam die notwendige einfache Mehrheit.

Von Lützow erhielt am Dienstag 28 Ja-Stimmen und 53 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung - es waren also 82 von 88 Abgeordneten anwesend. Da die AfD 23 Abgeordnete hat - wenn alle da sind -, stimmten rechnerisch auch Mitglieder einer anderen Fraktion oder mehrerer anderer Fraktionen für AfD-Kandidaten.

Die Abgeordnete Duggen bekam 27 Ja-Stimmen und 53 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Sie ist erst seit diesem Jahr Landtagsabgeordnete. Duggen gehörte ihrem Lebenslauf zufolge von 2011 bis 2014 der Partei Die Freiheit an, die 2013 in Bayern vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als islamfeindlich eingestuft wurde. SPD-Fraktionschef Mike Bischoff sowie sein CDU-Kollege Redmann warfen Duggen am Dienstag vor, sie zähle zur Neuen Rechten. Nonnemacher und Dannenberg wiesen auf ihre frühere Mitgliedschaft in der Partei Die Freiheit hin.