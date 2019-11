Sebastian T. Berlin Sonntag, 10.11.2019 | 12:34 Uhr

Verstoßen Pinguinmasken nicht gegen das Vermummungsverbot? Ich würde ja gerne mal wissen, wie viele dieser "Aktivisten" einer geregelten Arbeit nachgehen und Steuern zahlen. Das wäre zwar verfassungsrechtlich keine zwingende Voraussetzung für Protest, aber so hat man doch den Eindruck, dass die Leute nicht so ganz in der Realität leben. Ich habe jeden Tag Termine irgendwo in Deutschland, und die schaffe ich nicht immer per Bahn. Ganz ohne Flugzeug wird es nicht gehen. Zumal das alles Termine sind, wo ich meine Leistung persönlich vor Ort erbringen muss.