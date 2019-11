Terror am Breitscheidplatz

Amri war damals in Süddeutschland festgenommen worden, weil er versucht hatte, mit gefälschten Personaldokumenten auszureisen. Für den Sonderermittler des Senats, Bruno Jost, sei der Ausreiseversuch eine der besten Chancen gewesen, Amri in Haft zu bringen und abzuschieben. Nach der Freilassung war Amri in Berlin untergetaucht.

Dass Amri gefälschte Personaldokumente dabei hatte, sei laut Staatsanwalt jedoch auch aus heutiger Sicht kein Grund für eine Haft gewesen. Der Ausschuss will am Freitag noch weitere Zeugen befragen.