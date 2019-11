Vater Kreuzberg Samstag, 02.11.2019 | 14:23 Uhr

Ja, die weitere Qualifizierung von Lehrenden ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Gewalt wird leider in unterschiedlichen Formen weiter praktiziert - nicht nur von den Kindern. Am weitesten scheinen Konzepte in den Kitas entwickelt, die der Rabbiner leider nicht als relevante Bildungseinrichtungen benennt. "Kinderwelten" z.B. überträgt jetzt die erfolgreichen Erfahrungen aus Kitas in Entwicklungsprozesse für Schulen. Sehr bemerkenswert. Gut, wenn diese auch schon in der Hochschulbildung angewandt werden für die angehenden Bildungsprofis. "Lehrer müssten erkennen, ob eine Schülerin oder ein Schüler unter Diskriminierung leide – "nicht nur bei jüdischen Kindern, sondern bei allen..." - bzw. bei jedem [!] Kind ;)