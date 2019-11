Die zweite Volksinitiative zum Thema Artenschutz in Brandenburg - die agrarfreundlichere - hat jetzt auch ihre Unterschriftensammlung beendet. Seit dem Start im April seien rund 24.000 Unterstützer gewonnen worden, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff am Dienstag bei der Übergabe der Unterschriften an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) in Potsdam. Ab 20.000 Unterschriften muss sich der Landtag mit dem Thema befassen.