Bauern-Protest auf riesigen Reifen: Tausende Landwirte aus ganz Deutschland haben sich erneut auf eine Sternfahrt nach Berlin begeben. Am Dienstag sollen sie in Berlin ankommen. Zu Verkehrsbehinderungen kann es aber schon vorher kommen.

Die Polizei spricht von einer Demo "gigantischen Ausmaßes": Am kommenden Dienstag wollen sich Landwirte aus ganz Deutschland mit mehr als 5.000 Traktoren nach einer Sternfahrt in Berlin treffen, wie das Bündnis "Land schafft Verbindung" mitteilte. Ziel ist das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte.



Für das Berliner Stadtgebiet rechnet die Polizei für den gesamten Tag mit Beeinträchtigungen, vor allem in den Bezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf sowie auf der Achse Heerstraße - Kaiserdamm - Bismarckstraße - Straße des 17. Juni. Dort werden den Angaben zufolge umfangreiche Halteverbotszonen eingerichtet.