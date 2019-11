Anlässlich eines weltweiten Aktionstags werden am Montag an allen Berliner Senatsverwaltungen und Rathäusern Flaggen gegen Gewalt an Frauen gehisst. Die Anti-Gewalt-Fahne am Roten Rathaus wird am Mittag in Anwesenheit von Gleichstellungssenatorin Dilek Kalayci und Staatssekretärin Sawsan Chebli (beide SPD) hochgezogen, wie es in einer Mitteilung heißt.