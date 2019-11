Kleiner Parteitag in Charlottenburg

Mehr Bäume, mehr Radwege, mehr begrünte Dächer: Die Berliner CDU will am Dienstagabend über den Leitantrag "Berlin 2040 - auf dem Weg zur nachhaltigen Metropole" abstimmen. Große Abweichungen zur Senatspolitik sucht man darin vergeblich.

Die Berliner CDU trifft sich am Dienstagabend im Stilwerk im Stadtteil Charlottenburg zu einem "Kleinen Parteitag", mit dem die Christdemokraten ihre Vorstellungen von ökologisch-nachhaltiger Politik festzurren wollen. "Gemeinsam wollen wir darüber beraten, wie Berlin auch noch für unsere Kinder und Kindeskinder lebenswert bleibt", kündigte Landesparteichef Kai Wegner an.



Ein Blick in den entsprechenden Leitantrag, der rbb|24 vorliegt, zeigt, dass sich viele Forderungen der CDU kaum von jenen der regierenden SPD, Grünen und Linken unterscheiden. Ein Sofortprogramm für 10.000 neue Straßenbäume sieht der Antrag vor, die schon vorhandenen Stadtbäume sollen besser gepflegt werden. Eben jene Ziele verfolgt auch der Senat mit seiner "Stadtbaumkampagne" [berlin.de].