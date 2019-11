Konkret geht es um die Frage, wie hoch gebaut werden darf. Die SPD will bis zu 60 Meter hohe Häuser zulassen, wie der rbb aus Koalitionskreisen erfuhr. Das aber gibt der von der Stadtentwicklungssenatorin vorlegte Bebauungsplanentwurf nicht her.



Lompscher betonte aber, der Plan selbst, der ein Museum, einen Stadtplatz sowie bezahlbaren Wohnraum vorsieht, stünde nicht in Frage. Er solle kommende Woche im Senat beschlossen werden.



Der Senat müsse vor Februar einen Bebauungsplan für den ehemaligen Grenzübergang haben, so Lompscher. Ansonsten könne das Land nicht mehr beeinflussen, was am Checkpoint Charlie künftig gebaut wird.