Angehörige von Minderheiten müssen immer noch mit Diskriminierung rechnen - auch durch Ämter und Behörden. Der Berliner Justizsenator Behrendt will das nun unterbinden. Am Mittwoch berät der Rechtsausschuss über das neue Antidiskriminierungsgesetz.

Vor 13 Jahren trat in ganz Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Sein Ziel: jede Art von Diskriminierung zu verhindern. Seitdem hat sich eine Menge getan: Dass Angehörige von Minderheiten ein Recht auf Gleichbehandlung haben, gehört heute zum gesellschaftlichen Konsens. Doch der Berliner Senat sieht weiteren Handlungsbedarf.

Minderheiten müssten nicht nur an ihrem Arbeitsplatz und im privaten Umfeld geschützt werden, sagt Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen), sondern auch in öffentlichen Einrichtungen. Daher hat Behrendt mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) ein neues Gesetz auf den Weg gebracht - denn in Ämtern und Behörden sei Diskriminierung noch immer an der Tagesordnung.

Menschen würden wegen ihres Geschlechts oder anderer Merkmale auch durch Verwaltung, Schule oder Polizei benachteiligt. Dagegen wolle man mit dem neuen Gesetz angehen, betonte Behrendt, als er im August seinen Entwurf ins Parlament einbrachte.