imago images Audio: Inforadio | 26.11.2019 | Jan Menzel | Bild: imago images

Mehr Mittel im Doppelhaushalt - Privatschulen sollen für mehr Chancengerechtigkeit sorgen

26.11.19 | 06:04 Uhr

Seit Jahren prangern Wissenschaftler an, dass die Türen von Berliner Privatschulen Kindern aus sozial schwachen Familien viel zu häufig verschlossen bleiben. Daran etwas ändern soll nach rbb-Informationen der Doppelhaushalt 2020/21. Von Jan Menzel

An vielen Schulen in Berlin ist die soziale Mischung eine Fiktion. In schwierigen Kiezen bleiben Kinder aus ärmeren Familien meist unter sich. Auf der anderen Seite steht eine Reihe von Privatschulen, auf die fast nur Kinder besser gestellter Eltern gehen.



Dieses Ungleichgewicht ist seit langem bekannt. Nach rbb-Informationen will die SPD-Fraktion nun mit dem Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre einen neuen Anlauf für mehr Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit unternehmen. Mit dem neuen Haushalt soll darüber hinaus das Brennpunkt-Schul-Programm massiv ergänzt werden.



Unter vier Prozent sind lernmittelbefreit

Nach dem Willen der SPD sollen sich einerseits die Privatschulen auch aus dem Millionen-Topf für Schulerweiterungen bedienen dürfen. Eine alte Forderung der freien Schulen wird damit erfüllt. "Allerdings nicht bedingungslos", wie die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Maja Lasic im Gespräch mit dem rbb betont. Denn das Angebot soll nur für solche freien Schulen gelten, "die sich auch verpflichten, dass sie alle sozialen Schichten aufnehmen, nicht nur selektiv Familien, die viel Geld zur Verfügung haben."



Der Vorstoß der SPD zielt auf eine fundamentale Ungerechtigkeit in der Berliner Bildungslandschaft ab. Zahlreiche Studien wie jene des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung [wzb.eu] haben immer wieder moniert, dass Kinder aus armen Familien praktisch keine Chancen an teuren Privatschulen haben. Eine parlamentarische Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus hatte 2017 aufgelistet, dass an den 77 renommiertesten freien Schulen Berlins gerade mal 3,7 Prozent der Schüler lernmittelbefreit sind. Ein Indikator dafür, dass sie aus armen Familien stammen. Für Bildungspolitiker wie Maja Lasic ist das ein Verstoß gegen das grundgesetzliche Sonderungsverbot, wonach freie Schulen die Trennung der Kinder nach den Besitzverhältnissen ihrer Eltern nicht fördern dürfen.

"Hohe Gebühren soll es nicht mehr geben"

SPD-Politikerin Lasic will eine stärkere soziale Mischung an Privatschulen und dafür die entsprechenden Durchführungsvorschriften und Schulgeldtabellen ändern. "Das heißt, keine Schule darf sich mehr versperren, in dem sie hohe Summen für die Aufnahme oder monatliche Gebühren einzieht. Das es soll es in Zukunft nicht mehr geben, und damit wird es auch eine grundsätzliche Öffnung für alle Berlinerinnen und Berliner geben."

Auch Brennpunktschulen erhalten mehr Geld

Auf der anderen Seite will die SPD dort verstärkt helfen, wo sich an Schulen soziale Probleme, Benachteiligung und schlechte Bildungschancen ballen. Als Ergänzung zum bereits etablierten Brennpunktschulprogramm kommt ein weiteres 10-Millionen-Euro-Bonusprogramm dazu, kündigt SPD-Fraktionschef Raed Saleh an. Ein Programm für Schulen, die sagen, "Wir wollen uns ändern. Wir wollen die besten Schulen werden, trotz schwerer Lage und wir wollen kämpfen", so Saleh. Unterstützt werden diese Schulen mit 300.000 Euro jährlich. Weitgehend unabhängig sollen die Schulen dann entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben - für mehr pädagogisches Personal, für Digitalisierung oder den naturwissenschaftlichen Unterricht. Ein professioneller Coach soll sie dabei unterstützen. Das Geld reicht für 20 Schulen. Saleh zufolge dürften die vor allem in Mitte, Spandau, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf liegen. Am 12. Dezember soll das Gesetz über den Doppelhaushalt 2020/21 vom Parlament verabschiedet werden. Es tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.



Sendung: Inforadio, 26.11.2019, 6:25 Uhr